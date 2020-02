Bilder mit Mischwesen und Megaschurken

Sattgrüne Dschungellandschaften, fantasievolle Wolpertinger und grimmige Superhelden zieren in diesen Wochen die sonst eher kahlen Wände des Feudenheimer Gymnasiums. Schulleiter Rainer Halfar begrüßte im Rahmen des Elternsprechtages die Gäste zur Vernissage der Ausstellung „Von Mischwesen bis Megaschurken“.

„Die Ausstellung zeigt die ganze Vielfalt des Kunstunterrichts“, freute er sich über die große Bandbreite der Werke. In der Tat sind in den Klassen von Rebekka Brunke, Dorothee Filser und Thomas Mertel eindrucksvolle Kunstobjekte entstanden. Die Besucher bewunderten Skulpturen, Bildergeschichten, Collagen und Linolschnitte.

„Haben Sie schon mal etwas von einem Wolpertinger gehört?“ Stellvertretend für alle jungen Künstler sprach Juliane Schwarz einige einführende Worte. Mit unterschiedlichen Techniken hatten die fünften Klassen diese Mischwesen auf Papier gebracht. Auf dem Bild von Hasiba Mohammad erhob sich das Fabeltier mit den Flügeln einer Fledermaus, dem Körper eines Affen und dem Kopf eines Bären gerade in die Luft. „Es lebt in den Bergen und ernährt sich von Obst“, berichtete die Zehnjährige.

Auch Antonia Träber stand als Kunstscout neben ihrem Gemälde, auf dem eine Szene aus Ägypten zu sehen war. „Wir haben gelernt, die wichtigen Motive in den Vordergrund zu stellen“, erzählte sie aus dem Unterricht. Besonders gut waren ihr die detailgetreuen Pflanzen gelungen, die in der unteren Bildhälfte die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zogen. Weiter hinten im Flur leuchteten die Dschungelbilder der Klasse 5b in kräftigen Wasserfarben. „Wenn man genauer hinschaut, sieht man die Tiere“, machte Louise Komische auf die versteckten Details aufmerksam. Um die Weite des Dschungels zu veranschaulichen, habe sie das Bild an den Rändern nicht zu Ende gemalt.

Verfremdete Selbstporträts

Die Kurse der elften und zwölften Klassen stellten Infinitos aus Gipsblöcken und kubistische Skulpturen aus, die Schüler des Leistungskurses verfremdeten ihre Selbstporträts mit bunten Acrylfarben. Die Klasse 8b hatte sich mit Tierstudien im Linolschnitt beschäftigt. Wieder eine ganz andere Seite des Kunstunterrichts zeigten die Bleistiftzeichnungen, bei denen die zehnte Klasse mit unterschiedlichen Fluchtpunktperspektiven experimentiert hatte. Die Wolkenstudien der Klasse 8b waren eindeutig von dem Surrealisten René Magritte inspiriert.

Stolz nahm Anna Dreibus den „Kunst-Oscar“ für ihre Darstellung einer Superschurkin entgegen. Mit diesem neu geschaffenen Wanderpokal werde in Zukunft immer das „Kunstwerk des Monats“ ausgezeichnet, erklärte Lehrerin Dorothee Filser. Im musikalischen Rahmenprogramm glänzten Lilli Allert am Klavier und Rebecca Winter an der Harfe. Die sehenswerte Ausstellung ist die kommenden Monate immer zu den Unterrichtszeiten geöffnet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020