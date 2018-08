Bildhauer, Maler und Restaurator

Gemälde von Carolus Vocke im Palais Bretzenheim. © Tröster

In Mannheim machte er sich einen Namen als Restaurator des im Krieg nahezu vollständig zerstörten Deckengemäldes, das Cosmas Damian Asam in der Schlosskirche geschaffen hatte. Aber Carolus Vockes (1899-1979) Tätigkeitsfeld und seine Begabung reichten über diese Restaurierungsarbeiten hinaus: Er war zudem Kunstmaler, Bildhauer, Grafiker und Karikaturist. In Feudenheim, wo der Carolus-Vocke-Ring nach ihm benannt ist und wo der Künstler in einem Ehrengrab auf dem Friedhof ruht, will nun der Verein für Ortsgeschichte mit zwei Ausstellungen an sein vielfältiges Schaffen erinnern.

Auch Karikaturen zu sehen

Die erste Schau im Vereinsheim in der Eintrachtstraße 26 zeigt jetzt ab 9. September und bis Monatsende Karikaturen aus seiner Feder sowie eine Dokumentation seiner Restaurierungsarbeiten im Schloss. Die Ausstellung mit Vernissage ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind der 15., 16., 22., 23. und 29. September, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr. Am Sonntag, 30. September, lädt der Verein dann zur Finissage von 14 bis 18 Uhr ein.

Im Frühjahr weitere Schau

Im Frühjahr plant der Verein für Ortsgeschichte schließlich eine weitere Ausstellung, dann sollen in der Eintrachtstraße Ölgemälde, Porträts, Landschaftsbilder sowie Blumenstillleben von Carolus Vocke gezeigt werden. Die genauen Termine dieser Schau sind bislang allerdings noch nicht festgelegt. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018