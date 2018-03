Bildung als Auftrag

Anzeige

Die Aktivitäten im Jahr 2017 ließ dann Tanja Strohmer Revue passieren, Ingrid Heller berichtete, dass der Deutsche Landfrauenverband mit einer halben Million Mitgliedern 2018 sein 70-jähriges Jubiläum feiert und der Deutsche Landfrauentag in Ludwigshafen stattfindet. Die Landfrauen könnten stolz auf eine erfolgreiche Vergangenheit und selbstbewusst in die Zukunft blicken, so Heller. „Die Landfrauen wollten schon immer mehr erreichen – auf zwei Wegen: ein Mehr an Wissen durch Bildungsvorträge und ein Mehr an Gemeinschaft, etwa durch Ausflüge oder bei der Weihnachtsfeier“. Und bei den Landfrauen spiele es keine Rolle, ob es eine Vorsitzende gebe oder die Arbeit von einem ganzen Vorstandsteam erledigt werde: „Hauptsache, wir stehen zusammen und pflegen die Gemeinschaft“.

Mitglieder geehrt

Moni Butzmann nahm schließlich die Ehrungen der Jubilare vor. 20 Jahre dabei sind Gundi Heckmann, Ingrid Heller, Elvira Rihm, 25 Jahre Susanne Hofmann, Anneliese Putzer, Else Schwarz, Ilse Will, für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Beate Fritz-Hauch geehrt. Alle Geehrten bekamen eine Urkunde und einen Blumengruß. Darüber hinaus bedankte sich Susanne Spatz im Namen der Landfrauen bei dem Arbeitsteam der Steuben für die gute Bewirtung mit einem Blumenstrauß für jede der Aktiven. red/LF

