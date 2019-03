Boule-Sportlerinnen bei Meisterschaften

Drei große Sport-Events finden am Samstag, 23. März, auf der Boule-Anlage des TSV Badenia Feudenheim, In der Anlage 15, statt: Zum einen geht es dabei um die baden-württembergische Landesmeisterschaft der Frauen in der Disziplin Doublette, wo jeweils Equipen aus zwei Teilnehmerinnen gegeneinander antreten. Die Einschreibung ist um 9.30 Uhr, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Ebenfalls um 9.30 Uhr tragen sich die Teilnehmerinnen für die baden-württembergische Offene Landesmeisterschaft der Frauen in der Disziplin Tireur, also eine Art Zielschießen mit den Boule-Kugeln, ein. Auch hier bedarf es keiner Voranmeldung. Bereits um 8.30 Uhr beginnt die Einschreibung für die DM-Qualifikation ebenfalls in der selben Disziplin. Dazu mussten sich die Sportlerinnen aber anmelden. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019