Bürger mit Petition erfolgreich

Zulässige Lärmwerte überschritten

So liegt dem Beschluss des Petitionsausschusses laut Weirauch eine Stellungnahme aus Stuttgart zugrunde, die auf Überschreitungen der zulässigen Dezibel-Grenze hinweise. Danach seien im Abschnitt der Feudenheimer Hauptstraße zwischen Am Aubuckel und Sankt-Peter-und-Paul-Straße Lärmwerte zwischen 76 und 81 dB(A) festgestellt worden. In allgemeinen Wohngebieten sind aber höchstens 70 dB(A) tagsüber und nachts 60 dB(A) zulässig.

Es gebe zwar einen Ermessensspielraum, weiß Weirauch, doch der entfalle bei einer Überschreitung der zulässigen Lärmwerte um drei Dezibel. Die Stadt Mannheim habe sich gegen eine durchgängige Tempo 30-Regelung in Feudenheim bislang immer mit dem Hinweis auf die dann langsamere Taktung der Stadtbahnlinie 2 gesperrt, berichtet Weirauch. „Es gibt im Straßenverkehrsgesetz aber eine Ausnahmeregelung.“ Danach könne die Stadt beantragen, dass die Straßenbahnen trotzdem 50 km/h fahren dürfen.

Grundsätzliches Ziel müsse sein, mehr Durchgangsverkehr auf die Umgehungsstraße umzulenken. Durchgehend Tempo 30 auf der Hauptstraße könnte ein Anreiz sein, dass zukünftig mehr Autofahrer auf die Umgehung ausweichen, anstatt mitten durch den Ort zu fahren. Weirauch sieht durch den Erfolg der Petition in Feudenheim auch Initiativen in anderen Stadtteilen gestärkt. Im Bereich der Dürerstraße in Neuostheim gebe es ähnliche Überlegungen, ebenfalls entlang der Steubenstraße in Richtung Neckarau. „Wir müssen den Leuten wieder ein bisschen Lebensqualität zurückgeben“, meint Weirauch.

Der Stuttgarter Landtag muss den Beschluss nach der parlamentarischen Sommerpause zwar noch bestätigen, alle Beteiligten hoffen jedoch auf eine zügige Umsetzung durch die Stadt Mannheim. „Die Menschen in Feudenheim haben einen Anspruch darauf, dass ihre Gesundheit geschützt wird – und zwar so schnell und umfassend wie möglich“, fordert der SPD-Politiker.

