Bund der Selbständigen führt Kundenkarte ein

Zur Einführung der „Feudenheim Card“ des BDS Feudenheim haben sich jetzt die teilnehmenden Betriebe auf dem Rathausplatz versammelt. Hier wurden bei einem Sektumtrunk die kleinen Kärtchen vom Vorstand ausgegeben, der das Ganze nicht hinter verschlossenen Türen machen, sondern den Kunden auch gleichzeitig die Gelegenheit geben wollte, sich über das Angebot der Feudenheimer Gewerbetreibenden zu informieren. Hinter der „BDS-Feudenheimer Card“ steckt das Ziel, die Bindung der Kunden zu den teilnehmenden Betrieben zu stärken. Da die Karte nicht personalisiert ausgestellt wird, ist sie auch auf andere Personen übertragbar. Die Geschäftsinhaber entscheiden selber, welche Rabatte oder sonstige Vorteile sie ihren Kunden gewähren. Teilnehmende Geschäfte, Dienstleister und Einzelhändler der Aktion erkennt man am aufgeklebten Hinweis am Schaufenster oder an der Ladentür. / dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018