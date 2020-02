Bunt und lustig

Kinder feiern mit der Narrebloos Fasnacht. © Geiler

In der Unterkirche von St. Peter und Paul waren am schmutzigen Donnerstag die Narren los. Aber nicht die, die den Herren die Krawatten abschneiden, sondern die, die noch gar nicht an die Krawatten drankommen: 150 Besucher kamen zum Kindermaskenball, davon etwa 90 Kinder und 60 Erwachsene.

„Wir sind in die Unterkirche umgezogen, da der Prinz Max keine Option mehr ist“, sagte Tobias Hettinger, Mit-Organisator. In der Unterkirche feiert es sich auch sehr gut, immerhin gibt es hier zwei Nebenräume, in die man Tische stellen kann, so dass sich manche Leute, zum Beispiel Eltern mit Babys, etwas zurückziehen können.

Tierkostüme ausgepackt

Auch in diesem Jahr hatten die Jugendlichen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) wieder ihre Tierkostüme aus der Fasnachtskiste geholt und viele, viele Stimmungslieder vorbereitet. Mit einer Polonaise zogen sie in die Unterkirche ein. Dann gab es wieder lustige Tänze, wie zum Beispiel der Versteinerungstanz, bei dem man sich nicht mehr bewegen darf, wenn die Musik verstummt – nicht mal das Fasnachtsküchle darf man dann weiterkauen.

Ein Pirat hatte Geburtstag und bekam prompt ein Ständchen gesungen. Seine Crew hatte einen ganzen Geburtstagstisch im Nebenzimmer. Die Partyzone in der Unterkirche war gut besucht, so dass das Organisationsteam um Ferdinand Stief bei den Reservierungen doch schon etwas einbremsen musste.

Prinzessin melkt

Tobias Hettinger war denn auch zufrieden: „Die Organisation der Kinderfasnacht hat in den letzten Jahren immer sehr gut geklappt, da wir hier auch viele Betreuer haben. Das merken die Kinder.“ Und auch das Prinzenpaar besuchte die Mädchen und Jungs in der Unterkirche. Prinzessin Maren-Michelle I. musste dort sogar eine Kuh melken (keine echte), Prinz Naro I. sang für die Kinder das Lied vom „Flieger“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020