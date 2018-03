Bunte Kostümschau tanzender Herren

Anzeige

Mit weißen Tutus und anmutigen Bewegungen hat es nicht viel zu tun. Eher mit schrillen Kostümen, fetziger Musik und Spaß: Männerballett. Was aus der Fasnacht schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken ist, hat sich mittlerweile zum richtigen Sport gemausert. Und wenn Sportler ihre Besten ermitteln wollen, veranstalten sie ein Turnier.

So war das auch bei der KG Lallehaag, die nun schon zum elften Mal ihr Männerballett-Turnier in der Kulturhalle austrug. Doch obwohl man in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum hatte, hatten sich lediglich fünf Ballettgruppen angemeldet. Jutta Jöhl, eine der beiden charmanten Moderatorinnen, erzählte: „Wir haben eigentlich 35 Gruppen eingeladen, die letzte hat vorgestern abgesagt.“ Da war die weitere Planung des Abends natürlich nicht einfach.

Doch der Lallehaag erwies sich mal wieder als sehr kreativ. Um die Programmlücken zu füllen, studierte die „Chaos Party Gang“ binnen kürzester Zeit ein Tanzprogramm ein, das verschiedene Künstler von Helene Fischer bis Andreas Gabalier auf die Schippe nahm. Die Chaos Party Gang tanzte, rappte, rockte und schuhplattelte, was das Zeug hielt, damit die erste Männerballettgruppe Zeit zur kosmetischen Vorbereitung hatte.