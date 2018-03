Chansons und farbige Wasserwelten

Anzeige

Fasnacht ist vorbei, nun wird gefastet. Nicht jedoch in der Kultur: Hier lockt der Feudenheimer Kulturtreff mit einem neuen Programm, das die entbehrungsreiche Fastenzeit versüßen und die Vorfreude auf den Frühling wecken möchte - zunächst mit Gesang, dann mit einer Galerie duftiger, farbenfroher Bilder und schließlich mit einer Lesung aus frühlingshaften Texten.

Sie macht den Anfang: Virginie Jouhaud-Neutard weiß, was für eine schöne Jahreszeit vor uns liegt („Quel joli temps“) und bekräftigt das mit ihren Chansons. Am Sonntag, 4. März, um 19 Uhr, singt die lange in Deutschland lebende Französin in der Kulturkirche Epiphanias bekannte Chansons der klassischen Interpreten wie Barbara oder Edith Piaf, stellt aber auch eigene Lieder vor. Begleitet wird sie am Klavier vom Weinheimer Komponisten Jens Schlichting. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Bereits einen Tag zuvor, am Samstag, 3. März, eröffnet um 17 Uhr die in Mannheim und Venedig lebende Malerin Gitta Kohls ihre Ausstellung im Kulturtreff zum Thema „Wasserwelten“. Ihre farbintensiven, abstrakten Acrylbilder und Grafiken sind bis zum 25. März immer donnerstags und freitags zwischen 16 und 19 Uhr und sonntags zwischen 11 und 13 Uhr zu sehen.