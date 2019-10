Chile-Abend beim Kulturtreff

Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Abya Yala-Festivals, bei dem mit Vorträgen, Kunst und Musik an die Geschichte und das Schicksal der Ureinwohner Lateinamerikas erinnert wird, lädt der Kulturtreff am Sonntag, 13. Oktober, zu einem Abend voller Musik, Poesie und Malerei in die Kulturkirche Epiphanias ein. Juan Miranda (Gitarre) und Lilofee Bietrich singen, Pancho Mendez und Leila Schürle lesen Texte. Bereichert wird der Abend durch eine Ausstellung mit Werken von Kiyen Claveria Aguas, die Motive indigener Völker Südamerikas in ihren Bildern festhält. Der Abend beginnt um 19 Uhr und kostet 15 Euro Eintritt, im Vorverkauf 13 Euro bei der Verlagsbuchhandlung Waldkirch und dem Feudenheimer Buchladen. cha

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019