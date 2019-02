Chorkonzert mit den Besten im Land

Der Kammerchor der Musikhochschule Mannheim und das Vokalensemble Syzan, bestehend aus Absolventinnen der Hochschule, dürften sich nicht von ungefähr die Epiphaniaskirche für ihr Konzert ausgesucht haben, denn die Kirche ist für ihre gute Akustik bekannt und wird oft für musikalische Events gebucht.

Schöne Stimmen

Die Reihen der Epiphaniaskirche waren gut gefüllt, ein Chorkonzert an einem Wochentag kommt gut beim Publikum an. Das gesanglich hervorragende Frauen-Ensemble eröffnete das Konzert mit Liedern von Brahms wie „Der Bräutigam“ und zwei sehr gegensätzlichen Liebesliedern. „Das erste, von Alessandro Scarlatti, stammt aus der Barockzeit und hat eine positive Grundstimmung, das zweite ist ein modernes Lied vom zeitgenössischen Komponisten Kian Geiselbrechtinger. Hier geht es um eine verzweifelte Liebe“, sagte Sängerin Larissa Schnadt. Sieben der neun Sängerinnen waren an diesem Abend beim Konzert zu hören.

Die jungen Frauen hatten sich 2012 als Studentinnen an der Musikhochschule zu dem Ensemble zusammengefunden, der Name „Syzan“ leitet sich von der mutigen und schönen Susanna im Bade ab. Das Ensemble verfügt über ein breites Repertoire von Romantik bis Pop. Außerdem sind die Frauen Preisträgerinnen des deutschen Chorwettbewerbs 2018 in der Kategorie Vokalensembles, was angesichts der klaren Stimmen und der Harmonie ihres Gesangs nicht verwundert.

Auch der Kammerchor der Hochschule stellte sein Können unter Beweis. Der gemischte Chor unter der Leitung von Harald Jers besteht aus 36 Sängern, darunter Studenten, aber auch externe. Der Kammerchor versteht sich als Ensemble, das die Hochschule repräsentiert und den Studenten Einblicke in die semiprofessionelle Chorarbeit bietet. Seinen größten Erfolg erzielte der Chor im Mai 2018 durch den Gewinn der Königskategorie der gemischten Kammerchöre und einen ersten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg.

An diesem Abend war das Programm sehr breit gefächert. Es waren geistliche Lieder zu hören wie „Bleibe, Abend will es werden“ von Albert Becker, das von der Erscheinung Christi bei den Emmaus-Jüngern handelt. Folkloristisch und stimmungsvoll wurde es mit dem slowenischen Stück „Zarja“ des Komponisten Damijan Mocnik und drei Stücken von Veljo Tormis aus Estland, in denen er Landschaftseindrücke seiner Heimat verarbeitetat.

Ungewöhnlich und experimentell kam „Readymade Alice“ daher, eine Komposition von Perttu Haapanen. Das Stück besteht nicht nur aus Tönen, sondern auch aus Geräuschen. „Es handelt nicht von Alice im Wunderland, wie man sie kennt“, so Chorleiter Jers, „es ist eine Alice im Cyberspace.“ Kge

