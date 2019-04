„Das Erliegen des Vereinslebens droht“

Der „Prinz Max“ in Feudenheim soll verkauft werden. © Jansch

Erleichterung in Feudenheim – und nicht nur dort: Erfreut haben viele Vereine auf die Nachricht reagiert, dass ein Feudenheimer Unternehmer das Katholische Gemeindehaus „Prinz Max“ kaufen und den Saal erhalten will (wir berichteten). „Das zeigt zeigt erneut, wie sehr sich die Menschen mit einem alten geschichtsträchtigen Haus identifizieren, wie sehr solche Gebäude zu dem Begriff Heimat gehören können“, sagte Helen Heberer zum „MM“. Die Stadträtin und Vorsitzende vom Verein Stadtbild kämpft mit dem in Feudenheim wohnenden Vorstandsmitglied Barbara Waldkirch schon lange für den Erhalt des Hauses. Die neuen Pläne würden vom Verein „voll und ganz unterstützt“.

„Wenn nun – wie kann es idealer sein – ein umsichtiger Kaufinteressent auftaucht, dessen eigene wie die Interessen der Feudenheimer harmonieren und den Erhalt des gesellschaftlich und kulturell relevanten Festsaales sicherstellen, dann darf einer Realisierung dieses gemeinsamen Vorhabens nichts mehr im Wege stehen“, fordert Heberer, Schließlich seien „gewachsene soziale Begegnungsräume kostbar für die ganze Stadtgemeinschaft“, so Heberer: „Mit deren Abbruch bräche auch sozialer Zusammenhalt ab!“

Edgar Lauer, Vorsitzender der über 1200 Mitglieder zählenden DJK Feudenheim, hat sich mit einem Appell an den Stiftungsrat der Kirche gewandt. „Der Prinz Max ist in Feudenheim über Jahrzehnte ein zentraler Veranstaltungsort für kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten. Bitte machen Sie es möglich, dass auch unter einem neuen Besitzer kein Totalverlust entsteht“, so Lauer in seinem Brief.

Wichtig für das Ortsbild

Er habe „die große Bitte, die Belange der bisherigen Nutzer zu berücksichtigen und einzubringen“, so Lauer. Die DJK selbst sowie viele ortsansässige Vereine und Vereinigungen nutzten den Saal: „Ersatz hierfür in Feudenheim gibt es aus heutiger Sicht praktisch nicht“.

So argumentiert ebenso die „Teutonia“, Feudenheims ältester Verein. „Dieses Gebäude hat für viele Vereine in Feudenheim nicht nur eine identitätsstiftende Bedeutung, sondern ist auch ein signifikantes Bauwerk, welches das Ortsbild der Feudenheimer Hauptstraße unverzichtbar prägt“, warnt Vorsitzender Dieter Kern vor einem Abriss. Zudem sei das Gemeindehaus „Garant für ein funktionierendes Kulturleben“.

„Feudenheim ist und war schon immer ein durch Aktivitäten der Vereine und durch Brauchtumsveranstaltungen lebhafter Ort, in dem eine angemessene Zahl an Räumlichkeiten benötigt werden“, so Kern. Dies würde „fahrlässig zu Nichte gemacht“, wenn „Prinz Max“ und, wie ja auch geplant, Bonhoefferhaus und Epiphanias-Gemeindehaus wegfielen. „Betrachtet man dann das verbleibende Raumkonzept, droht das Erliegen des Vereinslebens“, warnt Dieter Kern „sehr besorgt“, wie er schreibt.

Schon heute habe die „Teutonia“ bei der Bildung einer neuen Chorgattung Raumprobleme. Die Feudenheimer Kulturhalle könne den Bedarf „alleine nicht bedienen“, zumal auch dort eine Sanierung anstehe. Kern fürchtet daher das „Erliegen von Vereinsaktivitäten und deren Auflösung, zumindest aber werden deren zeitgemäße Fortentwicklung blockiert, was wiederum deren Existenz bedroht“. Es gehe also nicht nur um das Ortsbild, „sondern auch um die kulturelle Zukunft Feudenheims und um die Erhaltung des Gemeinschaftsdenkens zwischen Vereine, Bürger und Kirche“, so Kern.

