„Das stärkt den Zusammenhalt“

Großes Aufatmen in Feudenheim: Zur Entscheidung der katholischen Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, das Gemeindehaus „Prinz Max“ zu erhalten, gibt es viele positive Reaktionen. Ausdrücklicher Dank kam von der Bürgergemeinschaft, der Dachorganisation aller Vereine. Sie gratulierte der Kirche zu dieser Entscheidung. Damit verbunden sei „eine große Chance, den Prinz Max nach einer weitgehenden Instandsetzung als Treffpunkt für Vereine, Gruppierungen und Privatpersonen zu nutzen“, so Thomas Frank für den Vorstand. Dem Investor, der der Kirche das Haus abkauft und es sanieren will, „danken wir für das finanzielle und ideelle Engagement“.

Dank kam auch von der „Narrebloos“. Die Entscheidung der Kirche „ermöglicht nicht nur den Erhalt dieser Begegnungsstätte, sondern eint unsere Gemeinde, ist ein klares Bekenntnis zu ehrenamtlicher Arbeit, stärkt den Zusammenhalt und belohnt den Mut, sich für Herzensangelegenheiten zu engagieren“, so Präsident Ingo Bauer. Er dankte der Initiative „Rettet den Prinz Max“ von Irmi Benz, die sich „in unnachahmlicher Weise für dieses Projekt eingesetzt hat“, sowie bei allen weiteren Unterstützern, aber auch bei Pfarrer Daniel Kunz und den Mitgliedern des Stiftungsrates, „die uns mit ihrem Votum ein großartiges Geschenk in der Vorweihnachtszeit gemacht haben“. Nun liege es an den Feudenheimern selbst, „den Prinz Max zu der Erfolgsgeschichte werden zu lassen, die wir uns so lange gewünscht haben“, so Ingo Bauer.

Betreiberfonds bereit

Ulrich Wellhöfer, der die Idee eines Betreiberfonds geboren hatte, sieht da kein Problem. Er lobt es als „großartig“, dass der Erhalt des „Prinz Max“ mit „breitem Rückenwind Engagierter aus Feudenheim und weit darüber hinaus gelungen ist“. Nun müssten alle „als Kreative, Veranstalter und Künstler, die wir im Prinz-Max-Betreiberfonds verbindliche Veranstaltungs- und Nutzungszusagen getroffen haben, dafür einstehen“, dass das bisherige Gemeindehaus „mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot zu neuem Leben erblüht, wenn die Sanierung abgeschlossen sein wird“. Feudenheim werde damit eine Bereicherung des kulturellen Angebotes erfahren, ist Wellhöfer überzeugt.

„Eine sehr gute Nachricht“ nennt SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch, der in Feudenheim wohnt, die Entscheidung. „Das zeigt, dass sich das große Engagement der Feudenheimer in und außerhalb der katholischen Kirche gelohnt hat“, so Weirauch. Er hatte sich im Sommer gegenüber dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger nochmals für den Erhalt des Hauses stark gemacht. „Ein Veranstaltungssaal wie der Prinz Max ist unabhängig von der historisch gewachsenen Bedeutung wichtig, um den Vereinen und Initiativen in Feudenheim die Möglichkeit für Feste und Veranstaltungen zu bieten“, so der Abgeordnete. Nun begrüßt er auch die weiteren Ideen wie einen Unverpackt-Laden: „Wenn das alles klappt, dann hat sich die Mühe der Initiative und der vielen Unterstützer gelohnt.“

