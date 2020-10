Denkanstöße auf Brettern

Der große Walfisch hat in seinem Bauch viel, was da nicht hingehört – Bonbonpapier, Plastikbesteck, eine Gummibärchentüte. Aber der Spiegel, der nicht weit davon an einem Tor hängt, mahnt dazu, dass man darüber nicht nur mit dem Kopf schütteln soll: „Wenn Du die Welt verändern willst, beginne mit dem Mensch, den Du jeden Morgen im Spiegel siehst“, heißt es darauf.

An Toren, Zäunen und Grünflächen rund um die Feudenheimer Pfarrkirche St. Peter und Paul stehen viele solcher Mahnungen. Es sind die Ergebnisse eines Kreativprojektes zum Thema „Frauen, wem gehört die Welt?“ anlässlich der bundesweiten Aktionswoche der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) zur Nachhaltigkeit. Christina Rösch, Angelika Dreher, Gudrun Schächer, Carolina und Lada Ike, Sabine Wieser, Monika Metzmeier, Rita Delp, Xenia Frank und Marianne Rohde, alles Mitglieder der kfd-Gruppe Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt, haben zahlreiche recycelte Holzbretter gestaltet, um öffentlich für nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren. Die bemalten Stelen befassen sich vor allem mit Plastikmüll und der Verschmutzung der Meere. Sie bitten, achtsam mit der Schöpfung umzugehen, und sind Denkanstöße rund um Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Radwallfahrt nach Straßenheim

Zuvor nahmen 20 Frauen an einer Fahrradwallfahrt von Feudenheim zur Magdalenenkapelle in Straßenheim teil, wo ebenso wie an der Pfarrkirche Christ König Wallstadt und am Vogelstangsee an den jeweiligen Standorten Impulse zum Nachdenken vorgetragen wurden. Der Vortrag von Stefan Alles zur Bedeutung der Magdalenenkapelle rundete die Wallfahrt ab.

Eine gut besuchte Vortragsveranstaltung in der Feudenheimer Pfarrkirche zum Thema „Was uns kleidet“ gehörte ebenso zur Aktionswoche. Susanne Kammer vom Eine-Welt-Forum Mannheim gab dabei Einblickes in die Textilindustrie in Bangladesch, wo der Frauenanteil 80 Prozent beträgt und Frauen unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. pwr

