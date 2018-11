Der Nikolaus ist auch dabei

Advent, Advent – es ist wieder soweit: Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Bürgergemeinschaft Feudenheim beginnt am Samstag, 1. Dezember, ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Organisatoren wollen ihre Gäste mit funkelndem Lichterschmuck und in einer gemütlichen und stimmungsvollen Atmosphäre empfangen. Dank des Engagements der insgesamt 26 teilnehmenden Vereine und Privatpersonen erstreckt sich das Angebot von weihnachtlichen Köstlichkeiten über Selbstgemachtes, leckere Gerichte sowie selbst gebastelte Geschenkartikel bis hin zu hochwertigem Kunsthandwerk. Sowohl im Bereich des Brunnenplatzes als auch hinter dem Rathaus werden Stände mit einem vielseitigen Angebot vertreten sein. Neben vielen bekannten Feudenheimer Vereinen und Organisationen sind ebenfalls neue Teilnehmer, etwa der Mannheimer Hockey Club, dort vertreten.

Die Besucher dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen, wofür sich auch noch Interessierte, die etwas dazu beisteuern möchten – etwa in Form von Vorführungen, Tänzen oder Chorauftritten – bei Iris Freund per Mail an iris.freund@bgm-feudenheim.de anmelden können.

Offiziell beginnt der Markt um 14 Uhr, die „Kleinen Aubucklern“ begleiten die Eröffnung mit ihrem Gesang. Über den ganzen Tag ist am BDS-Stand der Nikolaus anzutreffen, darüber hinaus können Besucher eine Krippenausstellung besichtigen oder zuhören, wenn im Rathaus Weihnachtsgeschichten vorgelesen werden. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018