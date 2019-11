Der Waldhof holt den Titel

In der neunten Auflage des ST77-Allerheiligen-Cup des ASV Feudenheim für U13-Mannschaften gab es mit dem Turniersieg des SV Waldhof Mannheim einen neuen Titelträger auf dem Wanderpokal.

Die Mannschaft vom Alsenweg setzte sich zunächst im Halbfinale im Neunmeterschießen gegen die Neckarsulmer SU durch und schlug schließlich im Finale den SV Sandhausen mit 4:0. Auch Sandhausen hatte im Halbfinale gegen den FSV Frankfurt die Entscheidung im Neunmeterschießen finden müssen und war hierbei treffsicherer als die Hessen.

Frankfurt sicherte sich im Anschluss den dritten Platz gegen Neckarsulm. „Auch in der Vorrunde waren spannende Spiele an der Tagesordnung, und vor allem ein vorbildliches Fairplay aller Mannschaften soll einmal besonders erwähnt werden“, sagte Dennis Grießbach vom Organisationsteam des ASV Feudenheim. Mit der Teilnahme einer südkoreanischen Fußballakademie war der Wettbewerb zum zweiten Mal in seiner Geschichte international, und mit Hertha 03 Zehlendorf war auch ein Vertreter aus der Bundeshauptstadt mit von der Partie.

Sechster Sieger

Der SV Waldhof reiht sich in die Siegerhistorie des ST77-Allerheiligen-Cups ein und übernimmt den Titel vom Karlsruher SC, welcher seinen Startplatz zur Titelverteidigung freigab. Nach den Teams KSC, FSV Mainz 05, VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim und SSV Reutlingen sind die Blau-Schwarzen nun der sechste Verein, der das renommierte U 13-Hallenturnier des ASV Feudenheim gewinnen konnte.

Nachdem es im vergangenen Jahr zu Terminkonflikten in der heimischen Kultur- und Sporthalle in Feudenheim gekommen war, fand das Turnier in diesem Jahr erstmals in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld statt.

