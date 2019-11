Der Zauber der Schönschrift

Ein kleines Pult mit verschiedenen Tintenfläschchen, Pinseln, Stiften und Schreibfedern empfängt derzeit Besucher der Kulturtreff-Galerie im Anbau des Feudenheimer Rathauses. Es sind die wichtigsten Arbeitsutensilien eines Menschen, der sich der Schönschrift widmet, und dazu gehört die Mannheimer Künstlerin Sonja Struck. Vor über zehn Jahren hat sie die Kalligraphie für sich entdeckt, besucht Seminare und Kurse und entwickelt inzwischen einen ganz eigenen Stil, der durch Vielfalt der Schrifttypen und Techniken begeistert.

Auf Pastellpapier, Aquarell- oder Büttenkarton vereint sie Schriftzüge und Farben mit Texten bekannter Autoren zu einem ästhetischen Ganzen – ein Vorgang, der Kreation, Inspiration und hohe Konzentration erfordert, auf jeden Fall aber viel Zeit und Entscheidungskraft. Stets werde der Künstler aufs Neue vor die Wahl gestellt, weiß Renate Mäder. Selbst Kalligraphin, wies sie in ihrer Laudatio zur Vernissage darauf hin, wie schwer vor jedem Schaffensprozess die Überlegung anstehe, welch Papier, welche Farbe, welch Feder und Tinte und welcher Schrifttyp passend zum Text ist.

Tanzende Buchstaben

Sonja Struck hat ihre Entscheidungen getroffen und im Zusammenspiel mit vielsagenden und nachdenklich stimmenden Texten meisterhafte Werke geschaffen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Weisheit im Alphabet steckt (Emanuel Geibel) und Buchstaben eine Melodie in sich tragen (Wassily Kandinsky), webt sie einen Schriftteppich auf Büttenkarton und bringt die Buchstaben zum Tanzen.

Dann wieder reflektiert sie über das Leben, symbolisiert es in einem Mosaik aus ineinander geflochtenen Papierstreifen, oder erzählt mit Tucholsky vom alltäglichen Gang durch die Stadt und dem flüchtigen Blick der Passanten.

Auch die Natur fängt die Kalligraphin in wunderschöne Bilder ein, hebt sie mit Heinrich Heine in goldenen Lettern hervor und preist mit Rilke oder Erich Fried das Meer in blau fließenden Aquarellfarben. „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“, sagt Maria von Ebner-Eschenbach, und Sonja Struck setzt diese „Warnung“ auf eine goldene Weltkugel, umgeben von lichten und dunklen Tönen.

Für unzählige Migranten heute und damals wurde eine Welt zerstört und sie sehnten sich , wie Kurt Weill, der wegen seiner jüdischen Abstammung 1933 ins Exil nach Frankreich floh, nach einem Ort, wo sie sich geborgen und geachtet fühlen. Youkali, Weills Traumland, das Sonja Struck hier in schlichter aber eindrucksvoller Schrift festhält, galt als heimliche Hymne der französischen Résistance.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019