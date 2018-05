Deutsch-Spanischer Liederabend

Anzeige

Er war 18 Jahre bei den Berliner Philharmonikern – von 1958 bis 1976 – , damals noch unter Dirigent Herbert von Karajan. Und doch zieht es Cellist Wolfgang Boettcher immer wieder zu Gastkonzerten nach Feudenheim. Der Grund: seine Schwester Ursula Trede-Boettcher ist Kantorin in der Evangelischen Kirchengemeinde und stellt für Epiphanias schon seit Jahren ein anspruchsvolles Musikprogramm auf die Beine. „Deutsches und Spanisches“ lautete der Titel, unter dem die Geschwister jetzt ein rund 100-minütiges Konzert zum Besten gaben.

Momentan feiert die Klassik-Welt ein Karajan-Jubiläumsjahr in Bezug auf den großen Orchesterleiter, dessen Geburtstag sich vor wenigen Tagen zum 110. Mal jährte. „Wir hatten eine wunderbare und unvergessliche Zeit mit ihm. Karajan hat mit uns gut gearbeitet“, blickte Wolfgang Boettcher zurück. Mit dem Mendelssohn-Bartholdy-Werk „Variations concertantes opus 17“, das helle und positiv stimmende Klänge versprühte, stieg der profilierte Cellist in Klavierbegleitung seiner Schwester in das Konzert ein.

Im Gegenzug erklang die folgende Nummer „Sonate E-Moll opus 38“ von Komponist Johannes Brahms dunkel grundiert mit einem tiefen Grollen aus dem hölzernen Cello. Wie eine musikalische Unterhaltung ganz ohne Worte wirkte das gemeinsame Konzert zwischen Schwester und Bruder im gedämpften Kirchenlicht. Nach der Intonation des mehrsätzigen Werkes von Brahms ließ Pianistin Ursula Trede-Boettcher, die an einem schwarzen Steinway-Flügel saß, entspannt die Arme sinken. „Der Steinway-Flügel gehört der Musikhochschule, befindet sich jedoch dauerhaft hier in der Kirchengemeinde Epiphanias“, erklärte sie.