Die „kleinen Aubuckler“ singen den Nikolaus herbei

Pünktlich am Samstag vor dem ersten Advent fand auf dem Rathausplatz wieder der Feudenheimer Weihnachtsmarkt statt – dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein. Schon am Vormittag konnte man die 26 Stände besuchen, offiziell vom Nikolaus (dem echten – natürlich klimaneutral mit dem Rentierschlitten aus Myra eingeflogen) eröffnet wurde er dann am Nachmittag.

Moderne ...