Dixon und Sorg singen und swingen

Janice Dixon singt in der Epiphanias-Kirche. © Troester

Die beiden US-amerikanischen Musiker Janice Dixon und Michael Sorg feiern am 25. November um 18 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias eine Weihnacht, wie sie im Buche steht: voller Jazz und Swing, mit Christmas-Carols, besinnlichen Weihnachtsliedern und bewegenden Spirituals. Dixon & Sorg lassen die Weihnachtsglocken swingen und die Englein jubilieren in diesem Weihnachtsprogramm. Von „Jingle Bells“ bis „Go Tell It On the Mountain“ oder „Joy to the World“ spielen die beiden Ausnahmekünstler typisch amerikanische Weihnachtslieder mit viel Swing, Soul und Stimme. Und natürlich wird es auch für das Publikum Gelegenheiten zum Mitsingen geben.

International gefeiert

Die international gefeierte New Yorker Sopranistin Janice Dixon singt an allen großen deutschen Opernhäusern. Fast 20 Jahre lang war sie Solistin am Nationaltheater Mannheim, gastierte in den Philharmonien in Köln, Berlin und NY. Sie ist mit Dizzy Gillespie aufgetreten und hat unter anderem die Gala CD „Porgy & Bess“ mit dem SWR aufgenommen. Der US-amerikanische Pianist, Sänger, Komponist und Bandleader Michael Sorg hat sich einen Namen gemacht mit Jazz-Vertonungen deutschsprachiger Lyrik.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt 15 Euro und im Vorverkauf 18 Euro. Karten gibt es bei der Buchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69a, Telefon 0621/ 79 00 161 sowie bei den und Förderern von Epiphanias unter der Rufnummer Tel. 0621/71 78 956 scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018