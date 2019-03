Der gemeinnützige Verein Mikro Landwirtschaft startet in drei weitere Gemeinschaftsäcker. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr mit einer Fläche in Feudenheim-Mitte kommen dieses Jahr Gemeinschaftsäcker in Wallstadt, Seckenheim und in Feudenheim-Nord/Spinelli dazu. Am Samstag, 30. März, lädt der Verein auf den neuen Äckern zu Veranstaltungen, bei denen sich interessierte Bürger über die Gemeinschaftsäcker informieren können.

In Wallstadt liegen sie an der Wertheimer Straße, nähe Friedhof, in Feudenheim an der Hölderlinstraße, nähe der Haltestelle der Linie 7 und in Seckenheim-Süd an einem Feldweg in der Nähe des Friedhofs und des Kreisverkehrs Suebenheimer Allee/Schwabenstraße.

Die Feldstücke können von einzelnen Personen, Familien und Gruppen mit bis zu sechs Personen für 360 Euro pro Saison gemietet und bewirtschaftet werden. Gemeinsames Werkzeug, Wasser und Kompost werden zur Verfügung gestellt. Die Gemeinschaftsäcker sind jeweils etwa 5000 Quadratmeter groß und bestehen aus jeweils 100 Quadratmeter großen Feldstücken für die Eigennutzung, gemeinschaftlich bewirtschafteten Flächen sowie einem Gemeinschaftsplatz. Die Buchung ist bereits eröffnet. Weitere Infos unter mikrolandwirtschaft.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019