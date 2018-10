Dunja Schandins Wunderkammer

Am Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr, öffnet Dunja Schandin im Feudenheimer Kulturtreff ihre Papierwunderkammer. Zum dritten Mal ist die seit 1987 in Mannheim wirkende Künstlerin mit ihren Werken in der Galerie in der Hauptstraße 52a vertreten und verblüfft mit Künstlerporträts, dreidimensionalen Nachempfindungen bekannter Malereien und mechanisch angetriebenen Automaten. All ihre Werke sind aus Papier modelliert und – um tragenden Draht zu vermeiden – in Kleinformat gehalten. So erwartet den Besucher eine Wunderkammer voller Objekte bis zu 30 Zentimetern Größe, die an die Meister aus der Malerei- und Filmgeschichte erinnern, oder aber an die ersten liebenswerten Automaten, die noch von Hand mit einer kleinen Kurbel zum Leben erweckt wurden. Die Ausstellung ist bis zum 18. November immer sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. cha

