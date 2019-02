Eigene „Worschd vum Horschd“

Wurst selber machen liegt derzeit im Trend. So war es nicht verwunderlich, dass die Feudenheimer Metzgerei Trautmann zu einem Seminar einlud, bei der die Gäste lernten, wie selbst hergestellte Wurst, in Därme und Dosen abgefüllt, schmecken kann. Am Ende der ganzen Arbeit, die sich die neun Seminarteilnehmer – übrigens ausschließlich Männer – machten, stand denn auch, dass das so Produzierte auch probiert und verspeist wurde.

Historische Leckerbissen

Trautmann gab auch einige Geschichten rund um die Wurst zum Besten, so dass der Abend sehr kurzweilig verlief. Da stand zunächst einmal die Geschichte des Lebensmittels im Raum. Die erste chinesische Erwähnung einer Wurst findet sich um das Jahr 589 v. Chr. Bei dieser wurden Lamm- und Ziegenfleisch verwendet. Homer erwähnt in seiner Odyssee bereits eine Art von Blutwurst. Diese stark gewürzten Leckerbissen wurden von den griechischen Kriegern mit in die Schlacht genommen, um göttlichen Beistand – und Kraft – zu erhalten. Griechen und Römer kannten bereits die Herstellung von Wurst. Aus der Antike verbreitete sich das Wissen über die Wurstfertigung schließlich über ganz Europa, erzählt der Metzgermeister.

Aber dann geht es los. Schürze und Schnittschutzhandschuh angezogen, damit alle Finger unverletzt an ihrem angestammten Platz bleiben. Der Metzger holt das halbe Schwein aus der Kühlkammer. Schon ein erster Blick zeigt, dass es sich hier um ein gut abgehangenes Stück handelt. „Ich verwende nur Produkte aus regionaler Erzeugung. Da weiß man, was man hat“, lautet das Credo des Metzgers. Er kennt den Landwirt und dessen Hof und weiß, wie die Tiere gehalten werden. Grob wird das Schwein zerlegt. Die Gäste helfen, das Fleisch in kleine Stücke zu schneiden und von der Schwarte zu befreien. „Es gibt bei einem Schwein kaum Abfall“, so eine zweite Maxime des Fachmanns, der an diesem Abend die Herstellung von Brat- und Leberwurst vermittelt.

Selbst die Schwarte kann zu einer Art Semmelbrösel verwertet werden. Aus den Knochen werden Fonds und Saucen hergestellt. Bevor es aber ans Kochen der Fleischstücke geht, erzählt Trautmann noch etwas über Gewürze. So kommen in die Leberwurst unter anderem Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Majoran und Macis (Muskatblüte) hinein. Das dürfen die Gäste erst einmal riechen und schmecken. Ganz genau wird abgewogen, wie viel Gramm von jedem Gewürz je Kilogramm Wurst verwendet wird. Besonders bei der Leberwurst muss genau auf die Temperatur geachtet werden, damit ja nichts schiefgeht. Metzger Davor Irsevic hilft mit und kontrolliert die Mengen, bevor das Fleisch mitsamt der Leber durch den riesigen Fleischwolf gedreht wird.

Am Tisch ist schon der Darm, in den ein Teil der Wurst gefüllt wird, in Wasser eingelegt. Er wird auf den Abfüllstutzen aufgezogen. Langsam füllt ihn der Wurstteig, ein spezieller Knoten hält die Würste zusammen, bevor diese in einen warmen Kessel kommen und kurz garen.

Der andere Teil der Wurst wird in Dosen abgefüllt. Da kommt ein Gerät zum Einsatz, das schon Altertumswert hat. Die Helfer sind gefordert, denn hier muss Muskelkraft eingesetzt werden, um die Dosen luftdicht abzuschließen. Schließlich ist das Werk beendet. Die Tische, an denen zuvor gewerkelt wurde, werden sauber gemacht, man verteilt Teller, und schließlich nehmen die Kursteilnehmer und der Meister Platz und lassen es sich schmecken.

Mit Appetit bei der Sache

Ein eindeutiges „Ja“ kommt aus aller Munde nach der Frage, ob der Kurs jedem gefallen hat. Dann werden die selbst gemachten Würste genussvoll verspeist. Trautmann erzählt dazu, wie der Begriff von der beleidigten Leberwurst entstanden ist: „Hintergrund dieser Redensart ist die Vorstellung in der antiken Medizin, dass die Leber Speicherort der Lebenssäfte und damit ursächlich für unterschiedliche Temperamente sei. Insbesondere der Zorn wurde hier vermutet. Diese Vorstellung hielt sich in der deutschen Sprache noch bis in das 17. und 18. Jahrhundert.

Erst danach kam die Wurst ins Spiel. Ein Metzger habe Würste gekocht, und alle anderen Würste, die nicht so lang kochen müssen, vor der Leberwurst aus dem Kessel genommen. Weil sie allein im Kessel bleiben musste, war die Leberwurst beleidigt und platzte schließlich vor Wut.

