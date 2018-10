Ein Fest für die ganze Familie

Während der Feudenheimer Kerwe ist sie gesperrt, doch zu normalen Zeiten ist die Hauptstraße vor allem für die Anwohner ein ständiger Quell der Lärmbelästigung. Bis auf nachts zwischen 22 und 6 Uhr dürfen Autos tagsüber mit Tempo 50 über das Kopfsteinpflaster fahren. Das soll sich nun ändern, wie Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Kerweeröffnung mitteilte. Zukünftig soll auf der Hauptstraße rund um die Uhr Tempo 30 gelten. Die Stadtbahn bleibt laut Kurz davon ausgeschlossen. Für sie soll eine Sondergenehmigung beantragt werden.

Friedlich gefeiert

Bei der Kerwe fuhren Schienenersatzbusse nach Feudenheim und brachten die Besucher zur Vergnügungsmeile. Zwei Tage lang feierte Feudenheim eine ausgelassene Straßenparty. Bei strahlend blauem Himmel kamen nach Schätzungen der Polizei rund 35 000 Gäste. Dabei blieb alles ruhig. Bis auf ein paar Streitereien kam es nach Angaben von Polizeipostenführer Roland Werner zu keinen größeren Zwischenfällen. Damit hat die Kerwe – ganz nach dem Geschmack von Cheforganisatorin Kerstin Bäumer und ihrem Team – ihren Ruf als friedliches Familienfest gefestigt.

Die Kerwevereinsvorsitzende war in ihrem zweiten Jahr als Hauptverantwortliche sowieso um einiges entspannter. Schon der Aufbau am Samstagvormittag habe reibungslos funktioniert. „Das war eine Harmonie auf der Straße, das war ja nicht zum Aushalten“, schwärmte Kerstin Bäumer. Aber auch während der Kerwe herrscht unter den mehr als 100 Mitwirkenden ein großer Zusammenhalt. „Man hilft sich gegenseitig“, berichtete Lilly Gruber vom ASV. Der Bierwagen sei wieder gut besucht gewesen.

Auch bei der KG Lallehaag am Rathausplatz herrschte Hochbetrieb. „Wir können uns nicht beklagen“, zog Garde-Chefin Claudia Proßwitz zufrieden Bilanz. Antony Porter hatte als DJ auf dem Rathausplatz zusätzlich die Partystimmung angeheizt. Weitere beliebte Anlaufpunkte sind neben den drei Showbühnen der Treff bei „Feidene.de“, wo sich vor allem die jungen Besucher treffen, und die Kerweklause des GV Teutonia in der Pfalzstraße.

Richtig urig wurde es dort in der Klause, wo Pfälzer Spezialitäten wie Leberknödel, Saumagen und „Palzwoi“ angeboten wurden – und das, obwohl sie etwas abseits, in der alten Bohrmann’schen Schmiede zu finden ist. „Am ersten Tag hatten wir schon volles Haus, und heute läuft es auch prima“, sagte Dieter Kern, Erster Vorsitzender der Teutonia. „Wir sind das dritte Jahr hier, vorher waren wir bei der Johanneskirche im Hof. Diese wurde dann renoviert, so dass wir den Hausherrn der Schmiede, Alfred Bohrmann, fragten, ob wir den Hof nutzen dürften. Er hat ja gesagt.“ Morgens gab es Live-Musik, das Volksmusik-Trio „Schwabenpower“ unterhielt die Gäste.

Die Kerweklause ist für den Verein jedes Jahr ein Kraftakt. Der Aufbau beginnt freitags vor dem großen Event, der Abbau geht bis dienstags. „100 Helfer sind im Einsatz, darunter sind nicht nur Chormitglieder, sondern auch Freunde und Bekannte“, so Christopher Kern. Auch die Werbetrommel wurde gerührt: „Wir haben ein vierköpfiges Facebook-Team, das fleißig Bilder knipst und postet. Demnächst gibt es die Teutonen übrigens auch auf Instagram.“ Zur Kerweeröffnung mit musikalischer Umrahmung durch den 1. Feudenheimer Spielmannszug zeigten die Vereine großen Zusammenhalt. Oberbürgermeister Peter Kurz lobte denn auch das großartige bürgerschaftliche Engagement. Bürgerserviceleiterin Martina Matuschewski betonte, dass sie Feudenheim als Stadtteil voller Leben, Engagement und Vielfalt erlebt habe. „Ich freue mich, Teil davon zu sein.“ Christian Schultze überreichte im Namen der Bürgergemeinschaft einen Blumenstrauß an Kerstin Bäumer und wünschte viel Erfolg.

Mehr Unterstützung erwünscht

Mit einer launigen Rede trat Irmi Benz ihr Amt als neue Kerwerbürgermeisterin an. Sie habe als „echtes Feudenheimer Mädel“ nicht lange überlegen müssen und sei stolz, die Nachfolge von Hans-Georg Schubert anzutreten. In ihrer Kindheit habe die Kerwe noch Mess’ geheißen und unten auf dem Kirchfeld stattgefunden. Sie empfinde „Hochachtung“ vor dem, was der Kerweverein leiste, um das zweitägige Straßenfest auf die Beine zu stellen. Hier wünschte sich Benz „ein wenig mehr städtische Unterstützung“. Die Gebühren hätten sich verdreifacht, und seit zwei Jahren müsste der Kerweverein die Müllgebühren selber bezahlen. Umso größer war der Dank der Veranstalter an die Sponsoren.

