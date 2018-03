Ein frühlingshafter Dank an Doris Kirsch

Anzeige

Alles, was in Mannheim mehr als drei Mal stattfindet, ist Tradition. Für die Leistungsschau der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in Feudenheim gilt das dann doppelt: Es war bereits die sechste Schau, die der Vorsitzende des BDS-Kreisverbands, Hans-Jörg Fischer, die BDS-Vorsitzende Doris Kirsch, der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und BDS-Vorstandsmitglied Walter Ampersberger (v.l.) gemeinsam eröffneten. In seiner Eröffnungsansprache hob Nikolas Löbel das große Engagement von Doris Kirsch und ihrem Team hervor. Eine Leistungsschau mit 40 teilnehmenden Gewerbetreibenden, da steckten eineinhalb Jahre Arbeit dahinter. Sein spezieller Dank galt gleich bei der Eröffnung schon der Feudenheimer BDS-Vorsitzenden Doris Kirsch, der er einen Blumenstrauß überreichte. ( ost