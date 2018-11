Ein gelungenes „Jungfernfest“

Es war eine ganz besondere Premiere in der Mannheimer Fasnacht: Erstmals richteten der Feudenheimer „Lallehaag“ und die Käfertaler „Löwenjäger“ ein großes, gemeinsames Ordensfest aus – auf „neutralem“ Grund, nämlich bei der Eichbaum-Brauerei in der Neckarstadt. „Jungfernfest“ nannte es „Lallehaag“-Präsidentin Daniela Gruber und kündigte zudem gleich an: „Nächstes Jahr werden noch mehr Vereine mitmachen!“

Ordensfeste sind für die Fasnachter wichtig; sie markieren den Auftakt der Kampagne und dienen dazu, sich gegenseitig mit den begehrten Jahresorden zu schmücken. Die „Löwenjäger“ widmen es in diesem Jahr ihrem Männerballett, der „Lallehaag“ zeigt einen Feuerwehrmann ebenso wie eine Mutter und dazu den Schriftzug „Unsere Helden“. Man wolle damit „die Helden des Alltags“ ehren, so Gruber – Polizisten und Feuerwehrleute, die sich für andere Menschen aufopfernd einsetzen, ebenso wie Mütter und Väter, die Kinder großziehen.

Spende an „Freezone“

Doch für Fasnachter bedeuten Ordensfeste oft Stress, sind sie doch in einem kurzen Zeitraum zu absolvieren. „Man kann nicht zeitgleich überall sein, ist immer auf dem Sprung“, so Thomas Hambsch, der Präsident der „Löwenjäger“. Daher habe man sich zur Kooperation mit den Feudenheimern entschlossen, begründete er das gemeinsame Ordensfest. „Es soll ein Anfang sein für mehr Zusammenarbeit“, so Hambsch, „denn nur wenn wir alle eng und gut zusammenarbeiten, werden wir Erfolg haben und eine größere Lobby für die Fasnacht in der Öffentlichkeit haben“.

Damit sprach er Thomas Dörner aus dem Herzen, dem Präsidenten der Karnevalskommission, der als Erster für die knapp 200 Besucher sprach. Das gemeinsame Ordensfest sei „etwas ganz Tolles“, lobte er. „Ich bin ja schon lange ein Verfechter, dass die Vereine zusammenrücken, aber hätte es nicht zu hoffen gewagt, dass es in diesem Jahr bereits funktioniert“, freute sich der Präsident: „Macht weiter so!“

Lob kam auch von Stadtprinzessin Daniela I.: „Ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Termin gefreut“, sagte sie mit Blick auf die eng gestellten, voll besetzten Tische im großen Casino der Brauerei und gratulierte zur Zusammenarbeit.

Weil die Küche großzügig kalkuliert hatte, blieben trotz der sehr gut besuchten Veranstaltung 30 Portionen Maultaschen mit Kartoffelsalat übrig. Alicja Himbert und Michelle Douglas-Velez vom Team der Essensausgabe wollten sie nicht wegwerfen, sondern Bedürftigen zukommen lassen. Sie ergriffen dann ganz spontan die Initiative, suchten über das Internet nach einer Möglichkeit und spendeten es an das Straßenkinderprojekt „Freezone“, die sofort vorbeikamen.

