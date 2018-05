„Ein Juwel, das erhalten bleiben muss“

Anzeige

Sie wollen den altehrwürdigen Prinz Max erhalten und suchen nach Mitstreitern. Motiviert durch das Vorbild in Wallstadt, wo sich zuletzt breiter Widerstand gegen Schließungspläne des Katholischen Gemeindezentrums regte (wir berichteten), hat sich eine Gruppe von Feudenheimern um die Präsidentin der Feudenheimer Frauenfasnacht, Irmi Benz, zusammengefunden. Am Donnerstag ist ein Info-Abend in der Wartburg. „Wir wollen ins Gespräch kommen, Alternativen aufzeigen und schauen, ob es weitere Feudenheimer gibt, die unser Anliegen unterstützen“, erklärt Harry Tröndle.

Dabei schien der Abriss des Prinz Max längst beschlossene Sache. Die Katholische Kirchengemeinde hatte noch unter Pfarrer Lukas Glocker im Zuge ihrer Gebäudeoptimierung den Komplex in der Hauptstraße 33 als zu marode eingestuft und einen Neubau auf dem Freigelände der katholischen Kindertagesstätte Arche Noah in der Scharnhorststraße initiiert. Aktuell laufen Verkaufsverhandlungen mit der Evangelischen Kirchengemeinde, die plant, auf dem Prinz Max-Grundstück ein Gemeindezentrum mit Kindergarten zu errichten. Auch das Bonhoefferhaus soll in diesem Zuge abgerissen werden.

Aus Sicht von Altstadträtin Marianne Rohde würde ein Abriss beider Gemeindesäle bedeuten, dass es keine Begegnungs- und Veranstaltungsstätte im Ortszentrum von Feudenheim mehr gibt. „Die Mitglieder der Katholischen Pfarrgemeinde verlieren dann einen Ort, der Generationen von Gemeindemitgliedern Identifikation und Heimat war und ist“, bedauert Gerhard Hitter, Ehrenpräsident der Narrebloos Prinz Max und ehemaliger Pfarr- und Stiftungsrat von St. Peter und Paul. Irmi Benz befürchtet, dass ein ersatzloses Verschwinden des Prinz Max das Aus für die Frauenfasnacht bedeuten würde. „Wenn das Bonhoefferhaus auch noch abgerissen wird, gibt es für uns nichts anderes mehr“, sagt sie. Man müsste andernorts einen Saal anmieten.