„Ein Verlust für den Stadtteil“

Der Widerstand gegen den Abriss des katholischen Gemeindesaals formiert sich: Beim Informationsabend, zu dem die Initiative „Rettet den Prinz Max“ in die Gaststätte Wartburg eingeladen hatte, standen die Sympathisanten bis auf die Straße. Für Irmi Benz, Präsidentin der Feudenheimer Frauenfasnacht, und ihre Mitstreiter gab es jede Menge Lob und Anerkennung.

Dekan Jung kommt

Geschichte des Prinz Max Das Gebäude an der Hauptstraße 33 muss um 1875 herum entstanden sein. Das frühere Wirtshaus wurde 1924 von der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul erworben und in den folgenden Jahren zum Gemeindehaus umgebaut. Die Einweihung erfolgte am 16. Januar 1927. Ein Kindergarten wurde zunächst im ehemaligen Wirtssaal eingerichtet. 1964 erfolgte der Neubau auf dem rückwärtigen Grundstück des Gemeindehauses. Von 1952 bis 1983 fanden die legendären Fasnachtssitzungen der Narrebloos im Gemeindesaal statt und seit 1990 die beliebten Sitzungen der Feudenheimer Frauenfasnacht. Bis Ende Juli will die Initiative „Rettet den Prinz Max“ über 1000 Unterschriften sammeln. Listen liegen in der Gaststätte Wartburg, Wallstadter Str. 15, und in einigen Feudenheimer Geschäften aus. Kontakt: Irmi Benz, Hauptstr. 36 (ehemalige Gaststätte Adler), E-Mail: prinz-max-feudenheim@gmx.de oder www.facebook.com/initiative.prinz.max (Online-Petition). dir

Bis zum 8. Juni will man möglichst viele Unterschriften sammeln. An diesem Tag besucht Dekan Karl Jung die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zur Visitation. Auch wenn es nicht auf der Agenda steht - er wird um das Thema Prinz Max wohl nicht herumkommen. Bei der Versammlung gingen die Forderungen sogar so weit, dass von einem Verkauf des Geländes komplett abgeraten wurde.

Wie berichtet, befinden sich katholische und evangelische Gemeinde aktuell in Verkaufsverhandlungen. Die Evangelische Kirchengemeinde Mannheim (EKMA) will das Areal an der Hauptstraße 33 erwerben, um dort selbst ein neues Zentrum mit Kindergarten und kleinerem Gemeindesaal zu bauen. Das Bonhoefferhaus samt Kita „Pusteblume“ soll abgerissen werden. Dieses Grundstück will die EKMA für Wohnbebauung veräußern.