Einblicke in eine vergangene Welt

Seit über 50 Jahren lebt der Indian Osagen-Club auf der Maulbeerinsel von der Faszination der Ureinwohner Nordamerikas. „Karl May und die Buffalo-Bill-Indianer-Show haben diesen Mythos begründet und nach Europa gebracht“, berichtet der Vorsitzende Henry Löser. Einmal im Jahr geben die Indianer Einblicke in das Leben der Ureinwohner beim Tag der offenen Tür. Dann zieht es Gleichgesinnte auf das Clubgelände. Sie genießen Steaks vom Holzkohlegrill, Country-Musik und die verschiedenen Tänzen, die die Indianer vorführen. Nur einer macht in diesem Jahr kein Geschäft: der Verkäufer von Bohneneintopf, eigentlich der kulinarische Klassiker aus dem Wilden Westen. „Es ist einfach zu heiß. Da will keiner von mir etwas wissen. Da suchen alle nach kalten Getränken.“

Kultur der Mandan gezeigt

Beim Indian-Osagen-Club spielen die Mandan-Indianer und ihre Naturmedizin eine große Rolle. Wie Hans-Georg Pilz, der Häuptling der Mandan im Mannheimer Club, den Besuchern erzählt, sind die Mandan ein kleines, ursprünglich halbnomadisches Indianervolk Nordamerikas, das um das Jahr 1800 am Missouri und an seinen beiden Nebenflüssen Heart und Knife River lebte. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass die Mandan aus dem Tal des Ohio kamen, bevor sie an die Ufer des Missouri weiterzogen. 1838 fiel ein Großteil des Stammes einer Pockenepidemie zum Opfer. Im Zuge des Indian Reoganization Act im Jahr 1934 verbanden sie sich mit den Arikara und Hidatsa und bildeten schließlich die Three Affiliated Tribes („Drei verbundene Stämme“).

Die Hälfte aller Nachkommen dieser drei Stämme lebt heute gemeinsam in der Fort-Berthold Reservation in Nord-Dakota, während der Rest in den USA und Kanada verstreut ist“. Pilz berichtet, dass Clubmitglieder die rund 400 noch lebenden Mandan in dem Reservat auch schon besucht hätten. Immer wieder feierten die Mandan Medizinfeste. In Tänzen und mit Musik erinnerten die Mannheimer Indianer an die Kultur der Ureinwohner Nordamerikas.

Pilz erläuterte auch, dass sie alle Hilfsmittel, die sie benötigen, selbst anfertigen, und zeigt auf eine Messerscheide, die kunstvoll aus Stachelschweinhaaren geflochten ist. „Das machen wir alles selbst, so wie es jeder einzelne kann und will.“ Dem jüngsten im Verein, Lukas (10), macht das Leben als Indianer so richtig Spaß. Vor allem am Tanzen habe er Freude, berichtet er, was kurze Zeit später beim „Lied an den Büffelvater“ und dem „Willkommenslied“ zu sehen ist, den die Indianer vor großem Publikum aufführen. Ein Indianer erzählt von Häuptling Seattle, der 1855 eine Rede unter dem Titel „Wir sind ein Teil der Erde“ hielt. Für manche war dies der Ursprung des Naturschutzgedankens, heißt es darin nach der Überlieferung doch unter anderem: „Denn das wissen wir, die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört zur Erde.“

Henry Löser weiß von einer lustigen Geschichte einer alten Indianerin, die ein jungen Mann verführen wollte. Ob dies wirklich gelang, ist allerdings nicht überliefert. Löser jedenfalls ist der Beifall sicher. „Es ist einfach schön, in eine ganz andere Welt einzutauchen“, meint Besucherin Jasmin Störzinger. Aber immer so leben wie die Indianer einst, wolle sie dann doch nicht.

