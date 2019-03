Eine Schule für die Armen in Benin

In Benin gibt es seit drei Jahren eine Brüder-Grimm-Schule. Wie genau die Schule zu ihrem Namen kam, erklärte Jochen Scherer, der sein Projekt „Kinderpan“ im Kulturtreff Altes Rathaus vorstellte. Dabei erzählte Scherer den Zuschauern nicht nur von seiner Organisation, sondern auch von der Geschichte des Landes Benin, wo die Schule für die armen Kinder errichtet wurde.

70 Stämme – 53 Sprachen

„Benin ist ein kleines Land in Westafrika, ein Drittel so groß wie Deutschland. Es gibt dort 70 Kulturstämme und 53 Sprachen“, so Scherer, während er Fotos aus der Regierungsstadt Cotonou zeigte. Die Frauen, die zum Markt gehen, tragen schwere Lasten auf dem Kopf und legen damit weite Strecken zurück. Und ein Pfahldorf in der Nähe ist der Dreh- und Angelpunkt für Petroleumschmuggel, denn damit werden die Autos betankt. Die Reise geht weiter in den Schlangentempel, wo die Tiere verehrt werden, hier hatte ein mitreisender Freund Scherers die Gelegenheit, seine Schlangenphobie abzubauen. Es waren die kleinen Anekdoten Scherers und seiner Mitgereisten, die den Vortrag spannend und originell machten.

Doch auch die ernste Seite, die Gründung der Schule, kam nicht zu kurz. Die Silbe „Pan“ im Namen der Organisation stammt aus der Fliegersprache und steht für ein Notsignal, damit bedeutet Kinderpan soviel wie: Notsignal für Kinder. Im Jahre 2004 freundete sich Scherer mit Victor N’kpei Gugel an, halb Deutscher, halb Beniner. Victor wurde zu einem guten Freund und zum Bindeglied zwischen Scherer und den Menschen der Somba-Kultur im Norden des Landes. „Ohne Victor würde es nicht gehen, er stellt den Bezug her und ist als Übersetzter sehr wichtig“, meinte Scherer.

2005 bekam er das Grundstück für seine Schule vom Stamm geschenkt – ein großer Vertrauensbeweis. Die Grundschule wurde in traditioneller Bauweise errichtet und bietet Platz für 400 Kinder, die Grundschulzeit beträgt hier sechs Jahre. Die Schule heißt „Brüder Grimm“, wenn auch auf Französisch – dies ist auch die Unterrichtssprache.

„Die Schüler in Feudenheim sind fasziniert, wenn ich ihnen die Bilder aus Benin zeige. Es gab auch schon einige Spendenläufe der Feudenheimer Grundschüler für die Kinder aus Benin, der nächste ist Anfang Mai“, fügte Scherer hinzu. Sogar ein Kinderbuch über Benin hat er veröffentlicht, benannt nach dem „Beningator“, einer Mischung aus Krokodil und Alligator, den es nur in Benin gibt.

Die Schule hat regen Zulauf, so dass weitere Gebäude benötigt und Lehrer gesucht werden. Außerdem ist Kinderpan ständig auf der Suche nach Paten für die Kinder. Scherer: „Eine Patenschaft kostet 19 Euro im Monat. Damit kann ein Kind in Benin einen Monat lang gut auskommen.“ Weitere Infos zu Kinderpan unter www.kinderpan.de. kge

