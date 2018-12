Einsatz für Veranstaltungsräume

An zwei Fronten kämpfen bürgerschaftliche Initiativen um den Erhalt beziehungsweise Neubau von Räumlichkeiten, die für größere Veranstaltungen und zu Vereinszwecken genutzt werden können: In Feudenheim geht es um den Erhalt des Prinz Max-Saals, in Wallstadt um eine Ersatzlösung für das DJK-Sport- und Gemeindezentrum. Beide Einrichtungen gehören der Katholischen Kirche, beide Gebäude sollen im Zuge der Gebäudeoptimierung aufgegeben werden. Doch aus der Bevölkerung regt sich Widerstand.

In Feudenheim gründet sich eine Initiative „Rettet den Prinz Max“ um die Vorsitzende der Feudenheimer Frauenfasnacht, Irmi Benz, die traditionell ihre Sitzungen im Prinz Max-Saal abgehalten haben. Benz und ihre Mitstreiter befürchten, dass es in Feudenheim bald keine größeren Säle mehr gibt, in denen noch Veranstaltungen für über 200 Personen stattfinden können. Denn auch das Bonhoeffer-Haus und der Epiphaniasgemeindesaal stehen zur Disposition. Eine Unterschriftenaktion wird initiiert, bei der 2227 Zustimmungen gesammelt werden.

Doch die Katholische Kirche hält an ihren Plänen fest, den Prinz Max abzureißen. Der neue Leiter der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, Daniel Kunz, sagt auf Anfrage dieser Zeitung: „In Zeiten sinkender Katholikenzahlen und zu erwartender sinkender Kirchensteuermittel führt unserer Meinung nach kein Weg um einen Verkauf herum.“ In Feudenheim sei mit der Kirche, den darunter befindlichen Gemeinderäumen, dem Pfarrhaus ein guter Standort an der Hauptstraße vorhanden. Es werde geprüft, was in diesen Räumen getan werden müsse, damit ein lebendiges Gemeindeleben weiterhin möglich sei. Auch Dekan Karl Jung sieht keinen Gesprächsbedarf. Auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) verweist er auf die zuständigen Gremien.

In Wallstadt steht durch Gebäudeoptimierungspläne der Katholischen Kirche das DJK Sport- und Gemeindezentrum zur Disposition. Die Parteien reagieren: CDU und ML beantragen bei den Etatberatungen im Dezember, dass die Stadt das Gebäude für den Zeitwert von der Kirche übernimmt und den Vereinen zur Verfügung stellt. Die SPD fordert Mittel für eine verlässliche Bedarfsanalyse und ein Nutzungskonzept. Ergänzende Anträge von CDU und ML gehen in Richtung einer Übergangslösung durch die katholische Gemeinde. Auf Initiative von Manuela Müller, der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine, sowie Thomas Müller, dem Vorsitzenden des GV Sängerkreis, gründet sich im April eine Initiative, die sich für den Neubau eines Kultur- und Sportzentrums stark macht. Eine im Ort durchgeführte Bedarfsanalyse ergibt rund 4000 Raumbelegungen pro Jahr. In Frage käme etwa der alte Festplatz beim Reiterverein – womöglich mit der Freiwilligen Feuerwehr unter einem Dach.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018