Eisbär trifft sich zum Kaffeeklatsch

Die Schüler der Klassen fünf bis zwölf am Feudenheim-Gymnasiums präsentierten auf einer Vernissage mit dem Titel „Enthüllung“ ihre Arbeiten aus dem Kunstunterricht. Dabei führten sie die Besucher durch die Ausstellung wie durch ein Museum. „Auf unseren Bildern geht es um Höhlenmalerei. Wir haben zerknülltes Backpapier benutzt, um die Höhlen darzustellen“, erzählte beispielsweise Marianna Nardelli aus der sechsten Klasse.

Vorbild war die Höhle in Lascaux in der Dordogne, an deren Wände Bilder von Wildtieren aus der Altsteinzeit zu sehen sind: Auerochsen, Wildpferde, sogar ein Rentier. Auf den Bildern der Schüler hatte sich eine weitere Spezies miteingeschlichen: der moderne Homo sapiens. „Unser Thema war, dass zwei Jugendliche bei einem Spaziergang die Höhle finden“, fügte Hatice Sahin hinzu. Dominierten auf den Höhlenbildern noch Erdtöne, gab es bei den Bildern der fünften Klasse Blautöne in allen Schattierungen.

Heiteres und Nachdenkliches

„Wir hatten als Thema den Eisbär Knut“, erzählt Amelia Dettmann. „Knut lädt die Hündin Emma zum Essen zu sich ein. Wir sollten überlegen, wie seine Eisbärenwelt aussehen könnte“, sagte Elisa Hoffmann. So saßen dann Hund und Bär bei Eiskaffee und Kuchen in einem türkisfarbenen Iglu. Auf dem Flur fand schließlich auch die Einführung statt, bei der Schulleiter Rainer Halfar nach einem kurzen dadaistischen Wortgefecht des Literaturkurses das Wort an die Besucher richtete: „Das, was im Verborgenen entstanden ist, im BK-Unterricht, wird heute enthüllt, daher der Name der Vernissage.“