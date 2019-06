Erfolg fortschreiben

Was für eine fantastische Geschichte: Die Kulturkirche und das Team der beiden Vereine, des Fördervereins Epiphanias und des Vereins Kulturkirche, haben alle Zweifler und Skeptiker Lügen gestraft, die nie und nimmer damit gerechnet hätten, dass sich ein solches Konzept mit Erfolg betreiben lässt. Energie und Erfolgswillen, aber auch gute Ideen und kluge Köpfe dahinter waren dazu wichtig. Doch damit diese – ja, man darf schon sagen – Institution im Stadtteil weiter bestehen und an ihrer Zukunft arbeiten kann, braucht sie freilich auch Entwicklungsmöglichkeiten. Und dazu gehören eben unabdingbar entsprechende Funktionsräume. Besonders dringend ist der Bedarf für die Zeit, bis der Kindergarten-Neubau an der Andreas-Hofer-Straße steht, aber selbstverständlich auch darüber hinaus. Die Planungen für diesen Erweiterungsbau an der Sakristei sind gereift, jetzt geht es darum, diese in enger Abstimmung mit der Evangelischen Kirche weiter voranzutreiben und zu entwickeln und zudem in die Planungen für die Bebauung des Epiphaniasgeländes einzupassen.

Dass die Macher der Kulturkirche im Stadtdekanat auf offene Ohren stoßen, dass man sie ernst nimmt und unterstützt, ist nur in den höchsten Tönen zu loben. Beweist das doch, dass sich Fleiß, gute Ideen und bürgerschaftliches Engagement am Ende doch lohnen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019