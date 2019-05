Erfolge im Schach

Die erste Mannschaft der Schachgruppe des Deutschen Jugendbunds (DJB) Steuben hat die Saison erfolgreich mit dem Aufstieg in die Bezirksklasse des Schachbezirks Mannheim abgeschlossen. Nach vier Siegen, zwei Unentschieden und zwei verlorenen Wettkämpfen schaffte die Mannschaft mit einem Unentschieden in der zentralen letzten Runde in Reilingen gegen die Mitaufstiegsaspiranten aus Ketsch die Vizemeisterschaft der Kreisklasse A und damit Aufstieg in die Bezirksklasse.

Sehr gute Premierensaison

Die Schachjugend trat nach der Meisterschaft in der Einsteigerklasse im letzten Jahr erstmals im Erwachsenenbereich an und erreichte in der Kreisklasse B drei Siege aus neun Wettkämpfen – eine sehr gute Leistung der Spieler schon in dieser Premierensaison.

Das Training der Schachgruppe findet immer montags ab 16.30 Uhr für die Jugend und ab 19 Uhr für die Erwachsenen beim DJB Steuben in der Neckarstraße 22 a statt. Weitere Informationen dazu gibt es bei Björn Brenk unter der Telefonnummer 0621/46273694 oder aber per E-Mail an die Adresse bjoern_brenk@web.de. scho

