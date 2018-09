Erfolgreich für Erhalt gekämpft

Da hatten sich die Organisatoren zum Tag des Denkmals, der sich zum 25. Mal jährte, ein schönes Programm für die Feier in der Epiphaniaskirche ausgedacht.. Mit einem Gottesdienst wurde der Tag eröffnet. Anschließend wurden Besucher über die Geschichte der Kirche informiert. Am Nachmittag spielten Flöten vor der Kirche ein Wunschkonzert, ehe Werner Besier in einem Lichtbildervortrag die Geschichte und Gegenwart der Kirche erläuterte.

Lieder und Duette von Robert Schumann, Johannes Brahms und Richard Strauss wurden in dem Konzert „Erste Begegnungen“ vorgetragen. Das kann schon als rundum gelungen bezeichnet werden, beteiligte sich der Verein „Förderer von Epiphanias Feudenheim“ doch zum dritten Mal an der Veranstaltung. Viele Besucher traten in das Gotteshaus ein, um sich über 50 Jahre Leben in der Epiphaniaskirche – drohende Gefahren – und schließlich die Rettung und Sanierung der Kirche durch die Initiative „Rettet die Epiphaniaskirche“ zu informieren.

Doch zunächst unterhielt das Blockflötenquartett Flaute cantabile, bestehend aus Ellen Weinel, Christina Klose, Josephine Janicki und Claudia Stein, unter dem Epiphaniasturm mit bekannten und beliebten Melodien interessierte Zuhörer, von deren Zahl nicht nur die Spielerinnen positiv überrascht wurden.

Breites Repertoire

Das Repertoire der Musikerinnen war breit gefächert und der leichten Muse zugehörig. Da wurden Weisen wie „Nagila hava“ „Un as der Rebbe lacht“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“ sehr zur Freude der Zuhörer vorgetragen. Aber auch Preluden und Fugen von Glen Shannon standen auf dem Programm. Das Konzert fand vor der Kirche quasi unter dem derzeit noch eingerüsteten Kirchturm statt. Die eigentliche Geschichte der Kirche beginnt im Jahr 1935, berichtete anschließend Besier in seinem Vortrag. Da die Gemeinde in Feudenheim stark anstieg, wurde 1935 wurde durch Pfarrer Otto Kammerer ein Grundstück für den Bau einer zweiten Kirche in Tausch mit der Stadt erworben und 1939 ein Architektenwettbewerb ausgelobt.

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte aber alle weiteren Pläne. 1954 wurde schließlich die Johannesgemeinde in eine West- und eine Ostpfarrei aufgeteilt. Am 3. November 1963 wurde der Grundstein für die Kirche gelegt, für deren Pläne die Mannheimer Architekten Albrecht Lange und Hans Mitzlaff verantwortlich zeichneten. Der frei stehende Glockenturm erhielt bereits im Jahr darauf sein Geläut, und am 7. März 1965 konnte die Einweihung der Kirche gefeiert werden. Sie wurde nach Epiphanias dem Hochfest der Erscheinung des Herrn benannt. 2007 schlossen sich die beiden Feudenheimer Gemeinden aufgrund der zurückgehenden Mitgliederzahlen wieder zusammen. Die Kirche wurde nicht mehr gebraucht. Sogar ein Abriss stand im Raum, führte Besier aus, der dank großzügiger Spenden abgewendet werden konnte. Bereits 2008 war die Kirche allerdings in die Liste der Baudenkmäler Baden-Württembergs aufgenommen worden. Der Förderverien setzte sich für den Erhalt ein. Dank eines Sanierungs- und Wirtschaftsplanes sei es nun gelungen, den Erhalt der Kulturkirche für die nächsten 25 Jahre aufgrund eines Gestattungsvertrages zu sichern.

Mittlerweile sei die Sanierung der Kirche am Laufen. Vorbild für den Entwurf der Epiphaniaskirche waren die Matthäuskirche in Pforzheim und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, beide von dem Architekten Egon Eiermann errichtet, in den fünfziger Jahren einer der bekanntesten Architekten in der Bundesrepublik.

Aktuell steht die Sanierung des Glockenturms an. Die Glockenjoche und die Glockenläden müssen ausgetauscht werden. Das dauere seine Zeit, so Besier. Er glaube nicht, dass bis zum Gemeindefest alles fertig sei, meinte er. Milena Georgieva, Sopran, Barbara Emilia Schedel, Mezzosopran und Jan Roelof Wolthuis am Klavier sorgten mit ihren einfühlsamen Liedern für einen gelungenen Abschluss des Tages.

