Erinnerung an die frühere Rennbahn

Fähre 1640 erstmals erwähnt

Am ursprünglichen Neckarfluss begann Putzers Führung. Dort, wo einst mangels fester Brücke die Fähre verkehrte, zog er einen weiten Bogen von der geologischen Bedeutung der Neckarauen bis hin zur heutigen Entwicklung. Die Fähre, die bereits 1640 erstmals erwähnt wurde, gehörte nahezu 500 Jahre lang zum wichtigsten Verkehrsmittel der Feudenheimer. Sie brachte die Bauern zu ihren Feldern nach Neuostheim, das lange Zeit zur Feudenheimer Gemarkung gehörte. Und sie half bei Hochwasser und überschwemmten Wegen in Feudenheim, den Milchtransport nach Mannheim über die hochgelegene Heidelberger Chaussee aufrecht zu erhalten.

Der Bau des Neckarkanals in den 1920er Jahren half nicht nur, den oftmaligen Überschwemmungen der Felder und Auen Herr zu werden, er ermöglichte überdies eine Nutzung für die Schifffahrt, die sich vom Pferde- und Menschenkraft-gezogenen Treideln über die kettengezogenen Dampfer bis zu den motorbetriebenen riesigen Schleppern entwickelt hat. Eng mit dem Kanal war der Bau der Feudenheimer Schleuse und des Wasserkraftwerks verbunden: 1921 erhielt die Neckar AG den Auftrag, den Wildfluss zur Großschifffahrtsstraße auszubauen. Dafür erhielt sie das Recht, die Wasserkraft (bis 2034) zu nutzen.

So pumpen Tag und Nacht Kaplanturbinen mit Getöse das Wasser des Kanals in den zehn Meter tiefer gelegenen Neckar und erzeugen in ihren Generatoren Strom, der ganz Feudenheim versorgen könnte. Laut Schautafel am Kraftwerksplatz werden hier jährlich 34 Gigawatt Strom erzeugt, die den Verbrauch von rund 7000 modernen Haushalten decken. Zusammen mit der Leistung der weiteren 26 Wasserkraftwerke, die am Neckarkanal zwischen Mannheim und Plochingen stehen, wird sauberer Strom erzeugt, der den Bedarf von 350 000 Personen abdeckt.

Neben dem Wassersportverein und dem Pferdehof von Ulli Schaubert hat sich auf der Maulbeerinsel ein Verein niedergelassen, der der Faszination der nordamerikanischen Ureinwohner erlegen ist: der Indian Osagen Club versucht hier, in seinem Camp, die Wildwest-Romantik möglichst authentisch zu beleben. An jedem letzten Wochenende im Juni öffnen sie ihre Tore und gewähren einen Einblick in ihre Zelte mit Werkstätten, Schmiede und Festplätze.

Freitag, 03.08.2018