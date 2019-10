Erinnerung an Ella Fitzgerald

Bis heute ist sie unvergessen: Ella Fitzgerald – die „First Lady of Song“. Ihre Interpretationen des Great American Songbook, ihre Improvisationen und nicht zuletzt ihre pure Lebensfreude begeistern Musikliebhaber in aller Welt und setzen bis heute Maßstäbe. Am 9. November um 19 Uhr heißt es in der Epiphaniaskirche „A Tribute to Ella Fitzgerald“, Janice Dixon, Nicole Metzger und Julia Nagele singen ihre Lieder und werden dabei von Daniel Prandl (Piano), Mini Schulz (Bass) und Patrick Manzecchi am Schlagzeug begleitet. Karten kosten 20 Euro (Vorverkauf 18, ermäßigt 15 Euro). Tickets gibt es bei der Buchhandlung Waldkirch, Hauptstraße 69a, und bei den Förderern von Epiphanias, Tel. 0621/7178 956. scho

