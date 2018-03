Erinnerungen an ruhigem Ort

Anzeige

Wenn ein Mensch geht, bleibt die Erinnerung an ihn. Was den Trauernden hilft, ist diesem Menschen mit einem Zeichen für die Ewigkeit zu gedenken. Mit einem Erinnerungsfeld auf dem Friedhof in Feudenheim setzen sich der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim e. V. und die Friedhöfe Mannheim nun für den Erhalt historisch bedeutender Grabmale ein. Gleichzeitig wird in der angelegten kleinen Parkanlage das Andenken an bedeutende Feudenheimer Persönlichkeiten bewahrt.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim hat mit viel Liebe zum Detail die kleine Rasenfläche hinter der Mauer zu einem Ort des Gedenkens umgestaltet. Hier werden die Grabsteine von Menschen erhalten, die zu Lebzeiten die Feudenheimer Ortsgeschichte geprägt haben. Am Sonntag war es dann soweit. Im Beisein des Ersten Bürgermeisters Christian Specht und Eigenbetriebsleiters Andreas Adam enthüllte der Vereinsvorsitzende Alois Putzer eine Informationstafel auf dem Erinnerungsfeld. Die Tafel entstand in Zusammenarbeit des Ortsvereins mit der Friedhofsverwaltung und enthält Wissenswertes über die Bedeutung und Funktion des Feldes.

Geschichte der Feudenheimer Friedhöfe Der erste christliche Friedhof in Feudenheim stand auf dem Paulusberg neben der hölzernen Basilika. Die erste urkundliche Erwähnung eines Kirchhofs in Feudenheim stammt aus dem Jahre 1496. Der Kirchhof rings um die Sankt-Peter-und-Paul Kirche wurde nach der Reformation von den Reformierten genutzt und ab 1707 auch wieder von der katholischen Gemeinde. Ende des 18. Jahrhunderts wurde er nach Süden zum Kirchfeld hin erweitert. Im Jahre 1817 wurde der katholische Bekenntnisfriedhof auf dem Rathsberg angelegt. Der alte Friedhof im Kirchfeld war von da an nur evangelischer Bekenntnisfriedhof, bis 1870 der Friedhof auf dem Rathsberg zum gemeinsamen christlichen Ortsfriedhof wurde. Als der alte jüdische Friedhof in der Scheffelstraße zu klein wurde, wurde westlich an den Ortsfriedhof ein neuer Begräbnisort gefunden – erstes Begräbnis am 1. Januar 1901. Genutzt wurde dieser Teil des Friedhofs bis in die 30er Jahre. Der Ortsfriedhof wurde mehrfach erweitert und hat aktuell eine Größe von 4,7 Hektar mit mehr als 7000 Bestatteten. -ost-

Bekannte Persönlichkeiten

Die Freude war groß, zur Einweihung der schönen Anlage einige erhaltenswerte Grabsteine präsentieren zu können. Entlang des Wege hinter einer Mauer stehen bereits sechs Grabmale mit den Namen verdienter Feudenheimer Persönlichkeiten: Unter anderem Adam Gutfleisch (1851-1918). Er war Lehrer in Feudenheim. Familie Bolisch (Betreiber des Zoos am Karlstern), Kaspar Goos (Evangelischer Pfarrer in Feudenheim zur Zeit, als die alte Kirche baufällig war und die Planung für die neue Johanniskirche begann bis zu seinem Tode 1885).