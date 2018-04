Erste Boulehalle in der Region eröffnet

Anzeige

Vieles in Eigenleistung erbracht

„Man muss dranbleiben, die Technik üben und seine Konzentration schulen“, nannte er die wichtigsten Trainingsziele. Da ganzjährig trainiert werde, sei ein Ausweichen bei schlechtem Wetter in die Halle ab sofort eine tolle Möglichkeit. Beim TSV Badenia spielen Jung und Alt, Freizeitsportler und Aktive stets zusammen. „Das ist uns wichtig“, hob Elisabeth Kamrad hervor. Gespielt wird jeden Mittwoch und Freitag ab 17 Uhr. Teamfähigkeit und eine hohe Identifikation mit der Abteilung bewiesen die Boulespieler gleichfalls beim Bau der neuen Halle. 10 000 Euro spendeten die Mitglieder für das Projekt. Zudem sei viel Eigenarbeit in den Bau mit eingeflossen, wie Elisabeth Kamard betonte. „Beim Fundament und der Verkleidung haben wir selbst mit angepackt“, so die Abteilungsleiterin. Kamrad und der TSV-Vorsitzender Horst Deimel bedankten sich bei allen Unterstützern. Stadt und Sportbund trugen ebenso zur Finanzierung des Hallenbaus bei wie eine Spende des Bezirksbeirats Feudenheim.

Boule passe gut zur Sportkultur beim TSV Badenia, lobte Deimel. „Dass sich die Abteilung so gut entwickeln würde, hätten wir ehrlicherweise am Anfang gar nicht gedacht“, gestand er. Besonders über die Nachwuchsarbeit freut sich der Vorsitzende. Denn auch die zehnjährige Carmen möchte das Boulespiel nicht mehr missen. Sie sei über ihren Papa, der ebenso hier aktiv sei, zum Verein gekommen. „Ich habe vor zwei Jahren mit Boule begonnen und will nicht mehr aufhören.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018