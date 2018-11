Erste Geschenke gekauft

Wem das Wetter nachmittags zu grau wurde, konnte sich in der Kulturhalle Feudenheim an vielen bunten, selbstgebastelten Dingen erfreuen. Bereits zum elften Mal fand der Kreativmarkt hier statt, mit rund 50 Ausstellern, die Selbstgemachtes aller Art anboten. An den Ständen im Foyer und in der Halle gab es Produkte aus Papier, Filz, Stoff, Wolle, Holz, Metalle und auch Sachen zum Genießen wie Liköre, Marmeladen, Honig oder eingelegte Früchte. Die ersten Weihnachtsgeschenke dürften schon unter Dach und Fach gebracht worden sein.

Ganz unterschiedliche Materialien

„Vor ein paar Jahren waren auch wir noch Aussteller und hatten einen Stand mit Modeschmuck und Papier-Verpackungen. Die ehemalige Veranstalterin Renate Selke wollte aus Altersgründen die Organisation abgeben und hat uns gefragt, ob wir den Markt übernehmen wollten. Wir haben zugesagt“, so Bärbel Stumpf, die mit ihrem Mann Matthias nicht nur organisiert, sondern auch tatkräftig bei der Bewirtung der Gäste im Einsatz ist. „In der Regel rechnen wir mit 500 Besuchern an so einem Nachmittag, doch heute ist mehr los.“

In der improvisierten Cafeteria waren nur wenige Plätze frei, denn das Interesse der Besucher galt nicht nur den Basteleien, sondern auch Kaffee, Kuchen und Lachshäppchen. Hilfe bei der Bewirtung bekamen die Stumpfs von anderen Mitgliedern des Vereins Feudemer Creativ’s. „Viele Leute kommen, um sich Ideen zu holen. Die Qualität der Waren ist besser, als wenn man sie fertig kauft, außerdem ist es keine Massenware“, fügte Bärbel Stumpf hinzu. Der Kreativmarkt findet zweimal im Jahr statt, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr.

Unter den Ausstellern waren auch Charity-Projekte zu finden. „Wir verkaufen Selbstgebasteltes zugunsten krebskranker Kinder im Klinikum Mannheim. Wir bekommen Bastelmaterial gespendet, zum Beispiel Stoffe und Kalenderblätter. Daraus machen wir neue Dinge. Für unsere Lavendel-Säckchen haben wir sogar jemanden, der uns Lavendel spendet“, sagte Ursula Bendig. „Von den Erlösen werden Aktionen finanziert wie die Mut-Perlen, die die Kinder sammeln. Für jede Behandlung bekommen sie eine Perle, die dann zur Kette wird“, so Renate Brauer.

Upcycling ist ein großes Thema bei den Bastlern. Für Maria Buschmann sind Haushaltsauflösungen eine wahre Fundgrube. „Ich mag es nicht, wenn Sachen weggeworfen werden. Ich hübsche alte Sachen mit Serviettentechnik auf, die nenne ich dann Gute-Laune-Möbel“, sagte Buschmann. Dekorative Sammeltässchen mit Goldrand, die in der Vitrine verstauben, weil jeder nur noch Kaffeebecher benutzt, werden so zu Etageren, Krawatten, die nicht mehr gefallen, zu bunten Ketten. Kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018