Europa mit Musik beim Kultursommer

Am 7. Juli, 19.30 Uhr, steht beim Kultursommer Europa im Fokus auf dem WSV-Gelände auf der Maulbeerinsel. Ulrich Wellhöfer und Susanne Bohn wagen einen Streifzug durch Europa mit viel Musik. Auf der Wiese werden dann auch an die 100 deutsch-französische Freundschaftscollagen von Grenzbewohnern aus dem Elsass und der Pfalz zu sehen sein, die diese anlässlich der Grenzschließung in einer spontanen Aktion an eine Wäscheleine gehängt haben. Das Elsass steht im Zentrum des Abends auf der WSV-Wiese.

Karten für den Europa-Abend zu 15 Euro gibt es per Mail an info@wellhoefer-verlag.de oder unter Tel. 0621/71867933 unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020