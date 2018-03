Anzeige

Zwei Jahre nach seiner Gründung hat der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim bei der Mitgliederversammlung den bisherigen Vorstand einstimmig wiedergewählt. Ein anderes Ergebnis hätte überrascht, denn mit aktuell 148 Mitgliedern, einem fast fertiggestellten Vereinsdomizil und einer ganzen Reihe von Veranstaltungen blickte Vorsitzender Alois Putzer auf ein „extrem erfolgreiches Jahr“ zurück. Gleichwohl kündigten er und sein Vize Günter Bonte an, nur noch für eine Wahlperiode zur Verfügung zu stehen. Spätestens in zwei Jahren, da waren sich beide einig, sollen dann Jüngere das Ruder übernehmen.

Der Dank des Vorstands ging noch mal an alle Helfer, die – in welcher Form auch immer – dazu beigetragen hatten, dass das von Ilse Gember zur weiteren Nutzung überlassene historische Bauernhaus in der Eintrachtstraße 26 rechtzeitig am 16. September seiner Bestimmung als Heimatmuseum, Ausstellungsraum und Vereinsdomizil mit Archiv übergeben werden konnte. Das Richtfest hatten die Ortshistoriker bereits am 22. April gefeiert. „Wir können stolz darauf sein, was wir da geleistet haben“, meinte Günter Bonte. Jetzt gehe es in erster Linie darum, das Haus mit Leben zu füllen. Ab 2. April werde das Haus jeden zweiten Sonntag im Monat geöffnet. Dabei wolle man interessierten Besuchern sogar eine kleine Bewirtung an Tischen und Bänken im Innenhof anbieten.

Vorstand und Veranstaltungen 1. Vorsitzender: Alois Putzer 2. Vorsitzender: Günter Bonte Kassiererin: Cornelia Kern Schriftführer: Dieter Kern Archiv: Rainer Strassel und Christine Lauer Beisitzer: Achim Bauer, Birgit Sandner-Schmitt, Barbara Waldkirch und Ilse Gember Revisoren: Peter Gauch und Thomas Klein Termine 2018: 18. März, 14 Uhr: Einweihung des Gedenkfeldes für historische Grabmäler auf dem Friedhof 1. Mai: Maibaumfest 22. Juli: Führung Maulbeerinsel 8.-30. September: Ausstellung „Carolus Vocke – Leben und Werk“ (Wer Erinnerungen an und/oder Bilder von Carolus Vocke hat, möchte sich bitte unter alois_putzer@web.de oder Tel. 0621/79 41 95 melden). dir

Auf Spenden angewiesen

Aber es sind auch noch einige handwerkliche Dinge zu erledigen. So muss der Sockel noch verfugt werden, und im Obergeschoss fehlen die Tapeten. Für die Deckung weiterer Kosten werden noch Sponsoren gesucht. Dazu gehören auch die Heizkosten. Die Heizung läuft seit Oktober, wie Bonte mitteilte. Die bisherigen Nebenkosten habe dankenswerterweise Ilse Gember übernommen. „Mit Mitgliedsbeiträgen werden wir das auf Dauer nicht gestemmt kriegen“, hofft Bonte auch hier auf finanzielle Unterstützung. „Wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen“, bestätigte Kassiererin Cornelia Kern in ihrem Bericht.