Fasnachtstermine stehen fest

Die Termine der Narrebloos und der Frauenfasnacht stehen fest. Die Narrebloss lädt zu ihren närrischen Sitzungen am 14. und 15. Februar 2020, jeweils um 19.11 Uhr, sowie am 16.Februar 2020, um 16.11 Uhr. Die Freitag- und Samstag-Sitzungen sind bereits ausverkauft. Der Kindermaskenball der Narrebloos findet am Donnerstag, 20. Februar, um 15.31 Uhr in St. Peter und Paul statt. Die Feudenheimer Frauenfasnacht hält ihre Sitzungen im Bonhoefferhaus am 7. und 8. Februar, jeweils um 19.31 Uhr ab. Der Kartenvorverkauf startet am 1. Dezember, 12 Uhr. Tickets (maximal sechs pro Person) zum Preis für 15 Euro im Pfarrhaus in der Hauptstraße 49, Restkarten unter frauenfasnacht-feudenheim.de. Der Fastnachtsumzug startet am 25. Februar ab 14.11 Uhr. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.11.2019