FDP lädt zum Dialog

Am 6. April ab 10 Uhr laden die Freien Demokraten zum Echo-Bürgerdialog ein. Vor dem Eiscafe in der Hauptstraße (Hausnummer 92) stehen Stadträtin Birgit Reinemund, die Ortsvorsitzende Nicole Roeseler und Bezirksbeirätin Birgit Sandner-Schmitt den Bürgern Rede und Antwort.

Die PDP-Politikerinnen wollen vor allem die Themen Frischluftschneise Feudenheim, die Verhinderung von Eingriffen in das Schutzgebiet Feudenheimer Au sowie Verkehrsthemen im Stadtteil bearbeiten. Zudem sammelten die Liberalen auch Themen der Bürger, um sie dann in die Kommunalpolitik zu tragen, heißt es in einer Pressemitteilung. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019