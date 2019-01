FDP trauert um Flüß

Wolfgang Dieter Flüß bei der Ehrung zur 60-jährigen Parteimitgliedschaft. © FDP

Die Mannheimer FDP trauert um ihr langjähriges Mitglied und den Ehrenvorsitzenden des Ortsvereins Feudenheim/Wallstadt, Wolfgang Dieter Flüß. Wie die freien Demokraten am Freitag mitteilten, starb Flüß bereits am 27. Dezember im Alter von 84 Jahren. Bis zuletzt habe sich Flüß für die Partei engagiert, deren Kreisvorsitzender er in den 1990er Jahren war.

Erst im vergangenen Frühsommer gab er nach mehr als zehn Jahren an der Spitze den Vorsitz des Ortsvereins Feudenheim/Wallstadt an Nicole Roeseler ab. Für seine außerordentlichen Verdienste um den Ortsverband ernannte die Partei ihn im September zum Ehrenvorsitzenden. Im April 2018 erhielt er die Theodor-Heuss-Medaille für 60 Jahre Mitgliedschaft in der FDP.

Die liberalen Grundwerte seien Flüß bereits im Kindesalter vermittelt worden. Er engagierte sich lange Jahre als Delegierter auf Parteitagen und brachte dort insbesondere Aspekte der Jugendpolitik ein. Diese war ihm immer besonders wichtig, weshalb er auch bis zuletzt federführend beim IJC – Internationaler Jugend Club tätig war. Dort seien ihm Gedanken der Völkerverständigung, der Friedensliebe und der Verbundenheit mit der Natur ein wichtiges Anliegen gewesen, heißt es in der FDP-Mitteilung.

Quartier für Theodor Heuss

Den ersten Bundespräsidenten, Theodor Heuss, hat Flüß als Kind persönlich kennengelernt. Die Wohnung seiner ebenfalls in der Partei engagierten Eltern Emil und Erna Flüß in Schwetzingen war Ende der 1940er Jahre Treffpunkt des DVP-/FDP-Landesvorstands, dem Heuss angehörte. Heuss bezog bei der Familie Quartier, als er im Schwetzinger Capitol eine Ansprache hielt.

„Wolfgang Dieter Flüß wird eine große Lücke hinterlassen“, heißt es in der Mitteilung der Partei. „Die FDP Mannheim wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019