Feldhasen im Frühlingsrausch

Vom anderen Ende der Leine kommt ein fassungsloser, fragender Blick. Sofern man sich nicht nur einbildet, seinen Hund mitunter zu verstehen, scheint er jetzt sagen zu wollen: „Hast du das auch gesehen???“ Ja, es war auch kaum zu übersehen. Über das Feld direkt neben dem Feudenheimer Friedhof sind gerade zwei riesengroße Hasen gehoppelt, sogar auf den asphaltierten Weg eingebogen, keine 20 Meter vor dem Hund, und dann sind sie im Wäldchen vor einer Gärtnerei verschwunden.

So nah kommen sie einem selten. Aber wer hier regelmäßig unterwegs ist, kann derzeit – passend zu Ostern – mit geübtem Auge fast täglich auf den Äckern und Wiesen irgendwo einen Feldhasen erblicken. Unter Hundehaltern ist das ein großes Thema. Eine Frau hat kürzlich sogar vier der Nager auf einmal gesehen. „Jetzt muss ich meinen Hund immer an der Leine lassen, sonst jagt er die.“

Das empfiehlt auch Gerhard Rietschel allen Hundebesitzern in diesem nördlichen Teil Feudenheims, als er am Telefon davon hört. Und der städtische Naturschutzbeauftragte zeigt sich begeistert: „Das ist ja unheimlich erfreulich, dass es da jetzt so viele Hasen gibt.“ Zur Sicherheit fragt er nach, ob nicht vielleicht eine Verwechslung mit Kaninchen vorliege? Nein, es sind definitiv Feldhasen. Deutlich größer als wildlebende Kaninchen, längere Läufe, längere Ohren. „Sehr schön!“, sagt Rietschel. Eigentlich sei der Bestand der Spezies deutlich zurückgegangen, aktuell komme die Bedrohung durch die Hasenpest hinzu.

Doch die ist im Südwesten kein größeres Problem. Auf Anfrage teilt das Stuttgarter Agrarministerium mit, die Tierseuche sei in diesem Jahr erst bei drei Feldhasen nachgewiesen worden. Der Schwerpunkt liege im Raum Karlsruhe.

Aber es ist nicht nur die Hasenpest, die den bis zu fünf Kilo schweren Tieren zu schaffen macht. Die Industrialisierung der Landwirtschaft, neue Wohn- und Gewerbegebiete, zunehmende Zerschneidung von Landschaften durch Straßen: Allein im Verkehr sterben nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung pro Jahr 60 000 Feldhasen. Die Spezies wird auf Bedrohungsstufe drei eingestuft, vier ist die höchste. Aktuell gibt es noch etwa drei Millionen Exemplare. „Betrachtet man die Bevölkerungszahl Deutschlands, kommen 27 Menschen auf einen Osterhasen“, so die Wildtierstiftung.

In Baden-Württemberg ist die Population laut Agrarministerium in den vergangenen 15 Jahren weitgehend stabil geblieben. Nach dem milden Winter habe es 2019 sogar einen Anstieg gegeben. Für 2020 lägen noch keine Zahlen vor.

Für Mannheim aber schon. Dafür sorgt Norbert Sälzler von der Kreisjägervereinigung. Der Vorsitzende der Hegemeinschaft zählt zwei Mal im Jahr auf den Riedwiesen (südlich von Rheinau) per Nachtsichtgerät Feldhasen. „Am 25. März waren es 17.“ Im Herbst seien es 18 gewesen. Damit ist nach Sälzlers Zahlen, die er dann auf 100 Hektar umrechnet, also aktuell kein Anstieg erkennbar.

Von Buga-Gelände geflüchtet

Aber wie erklären sich die ungewöhnlich vielen Hasen im Nordosten Feudenheims? Da verweist Sälzler auf seinen zuständigen Jäger-Kollegen Eberhard Freund. Der hat auch gleich eine plausible Antwort parat: „Die sind alle aus Spinelli gekommen.“ Weil auf dem Areal die Erdarbeiten für die Bundesgartenschau 2023 begonnen hätten, seien die dort lebenden Feldhasen auf Äcker und Wiesen in der Umgebung geflüchtet. Und weil die Tiere bisher ungestört auf dem eingezäunten früheren US-Militärgelände gelebt hätten, „haben sie auch noch keine Angst vor Menschen und Hunden“. Entsprechende Erfahrungen machten sie nun erstmals.

Umso wichtiger ist es, Hunde anzuleinen. Zumal die Hasen derzeit auch aus bestimmten Gründen hintereinander herrennen: Das sei „jetzt die große Rammlerzeit“, sagt Rietschel, die Tiere hätten Frühlingsgefühle und wollten sich paaren. Dann dauere es nicht mehr lang, „dann sitzen da auch ein paar ganz kleine Hasen auf den Feldern“.

