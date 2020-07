Fitness draußen

Seit Mitte April hat der ASV Feudenheim ein umfangreiches Wochenprogramm online auf Spendenbasis auf die Beine gestellt. Nun bietet der Verein in den Sommerferien ein Outdoor-Fitnessprogramm an. Wegen der Pandemie verlegt man Stunden nur bei Regen in die Halle.

Das Gelände darf nur mit Maske betreten werden. Diese kann dann beim Sport abgenommen werden. Alle Teilnehmer müssen eine Matte, Handtuch und Getränke mitbringen, eine vorherige Anmeldung per Mail an ilona.kramm@asv-feudenheim.de ist erforderlich. Das Angebot ist kostenlos, der ASV freut sich aber über jede Spende. Los geht es am 3. August mit Zumba von 19.30 bis 21 Uhr, die weiteren Termine sind 10., 17., 24. und 31. August.

Die folgenden Angebote finden immer von 19 bis 20 Uhr statt: 5. August Rücken-Training; 12. August Body Work; 14. August Pilates (nur online, Anmeldung an amyvpilates@gmail.com); 19. August All body workout; 2. September Muskel-Power; 9. September Beweglichkeit. Das Laufen und Walken findet immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt für das Laufen ist der ASV Parkplatz, Anmeldung an werner.otreba@asv-feudenheim.d. Zum Walken trifft man sich Ecke Theodor-Storm-Straße/Weiherstraße, Anmeldung an ilona.kramm@asv-feudenheim.de. Ab 14. September bietet der ASV das Wochenprogramm in der Halle und zeitgleich online an. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020