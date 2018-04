Frankreich, Krimis und Jazz-Musik

Anzeige

Gleich drei Veranstaltungen kündigt Feudenheimer Kultur-Events für April an. Am Samstag, 14. April, steht „Eine musikalisch-literarische Reise durch Frankreich“ auf dem Programm. Zu Gast im Weinladen (Hauptstr. 84) ist der Verleger Ulrich Wellhöfer. Er liest zum einen aus Klassikern von Victor Hugo, Albert Camus oder Michel de Montaigner, erzählt aber auch von „Grenzgängern“ wie Albert Schweizer oder Jean Egens „Die Linden von Lautenbach“, eine elsässische Trauerfeier, erzählt aus der Perspektive des kleinen Jean. Auch die Pfälzer Mundart kommt zur Sprache. Zwischen den einzelnen Stationen spielt Susanne Bohn Akkordeon. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Vor Ort kann eine anschließende Weinprobe gebucht werden.

Am Freitag, 20. April, gibt es im Loppis, Ziethenstr. 43, „Eine mörderische Lesereise um die Welt“. Nach dem Auftakt mit Irland führt Jürgen Habers kriminalistischer Spürsinn diesmal quer durch Europa und in die ganze Welt. Haber spielt landestypische Akkordeonklänge zu seinen Büchertipps. und entführt mit seiner literarischen Mörderjagd in die entlegensten Winkel der Erde. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Am Sonntag, 22. April, erklingt zum zweiten Mal das „Feudenheimer Frühlingskonzert“ im Fliedner-Haus, Theodor-Storm-Str. 100, diesmal mit dem Amann/Hornung Jazz Duo. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro, an der Tageskasse kostet der Eintritt 12 Euro. Vorverkauf: Feudenheimer Buchladen, Hauptstr. 41, Tel.: 0172/ 7 24 25 69, E.Mail: info@feudenheimer-kultur-events.com oder über Eventim. dir