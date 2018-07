Franzosen haben Spuren hinterlassen

Anzeige

Unvergessen ist auch der Naturaliensammler Cosimo Alessandro Collini. Als Sekretär des französischen Philosophen Voltaire, mit dem Carl Theodor regen Kontakt pflegte, kam er 1760 an den Hof des Kurfürsten. Der Heiratspolitik des Adels fiel vor allem Liselotte von der Pfalz (1652-1722) zum Opfer. Während sie als Schwägerin des Sonnenkönigs in Frankreich größtenteils unglücklich lebte und für den Pfälzer Erbfolgekrieg verantwortlich gemacht wurde, konnte sich Stephanie Beauharnais (1789-1860) in Mannheim der Gartengestaltung widmen. Als Adoptivtochter Napoleons stieg sie in den Adelsstand auf und war zwischen Politikern und Gelehrten eine graziöse Gesellschafterin.

So sehr die Mannheimer unter den französisch geführten Kriegen (Erbfolgekrieg, Napoleonische Kriege) gelitten haben, so sehr drehte sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg der Spieß um. Französische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter bevölkerten die Quadrate . Die Vichy-Regierung kolaborierte mit dem Nazi-Regime.

Es waren gute und schlechte Perioden, die hier mit den Franzosen nach Mannheim kamen. Reliefs an Häusern, Ehrenmale auf Friedhöfen, Straßennamen und nicht zuletzt die französich geprägte Umgangssprache berichten vom Einfluss aus dem nahen Nachbarland.

Der Vortrag von Volker Keller und Bettina Franke soll wegen der großen Nachfrage wiederholt werden: Im Oktober im Institut Francais (C4), im September im Kulturtreff (Hauptstraße 52a).

