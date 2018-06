Anzeige

Sie kamen als Eroberer und Wissenschaftler, als Revolutionsflüchtlinge, als Arbeiter oder Touristen: Seit dem 17. Jahrhundert haben sich Franzosen in Mannheim niedergelassen. Der Lokalhistoriker Volker Keller ist den Spuren, die sie hinterlassen haben, nachgegangen. Zusammen mit der Schauspielerin Bettina Franke lädt er am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr im Feudenheimer Kulturtreff zu einem anekdotisch gewürzten und mit Bildern veranschaulichten Abend über die Franzosen in Mannheim ein.

Bettina Franke bekam nach ihrem Schauspielstudium in Hamburg mehrere Arrangements an deutschen Bühnen, seit 1984 auch am Mannheimer Nationaltheater. Seit 2003 arbeitet sie als freie Schauspielerin und Sprecherin von Hörspielen und Hörbüchern. Gerne widmet sie sich Literaturprojekten und tritt als Rezitatorin bei Leseabenden auf.

Volker Keller war als Lehrer an verschiedenen Schulen, zuletzt als Rektor an der Mannheimer Mozartschule tätig. Seit den 80er Jahren schreibt er für Zeitungen und Zeitschriften und verfasst Bücher. Sein Kinderbuch „Abenteuerliche Zeiten - die Mannheimer Stadtgeschichte“ wurde zum Klassiker für jung und alt und sein Buch „Die Kinder des Kesselflickers“ wurde sogar ins Hebräische übersetzt. Mit Führungen, Lesungen und Vorträgen belebt er lokalhistorische Themen und weckt somit das Interesse am kulturellen Erbe Mannheims. Der Abend im Kulturtreff, Hauptstraße 52a, beginnt um 19 Uhr und kostet 14 Euro Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Waldkirch, im Feudenheimer Buchladen und an der Abendkasse. cha